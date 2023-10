I-Anisotropic Lattice Yembula Amathuba Amasha ku-Chiral Nanophotonics

By

I-Chirality, indawo ye-asymmetry ehlukanisa into nesithombe sayo sesibuko, umqondo oyisisekelo emikhakheni ehlukahlukene yesayensi. Emkhakheni we-nanophotonics, ukuzuza ukusebenzisana okuqinile kwe-chiral light-matter kusalokhu kuyinselele enkulu. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva oluholwa uDkt. Li Guangyuan e-Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), i-Chinese Academy of Sciences, lubonise indlela emisha yokuheha ukuqina okuqinile kuma-metasurface ngokusebenzisa izakhiwo ze-anisotropic lattice.

Ocwaningweni lwabo olushicilelwe ku-Laser & Photonics Reviews, iqembu locwaningo lembule izimpendulo ezinamandla ze-chiroptical ezibangelwa ukumiswa kwe-anisotropic lattice. Ngokuphula i-symmetry yezikhathi ezithile kuzikhombisi-ndlela zika-x- kanye no-y ngenkathi igcina ukulingana kwesibuko se-nanostructures, bakwazile ukukhiqiza ukukhalipha okuqinile kwe-planar ngaphandle kokubeka engcupheni isici sekhwalithi (Q factor).

Ngaphansi kwesigameko esivamile, i-silicon metasurface ibonise imodi ye-planar chiral ene-circular dichroism (CD) engu-0.37 kanye ne-Q factor engu-1220. Le factor ye-Q yayiphakeme izikhathi ezimbalwa kunaleyo ye-planar bound states continuum (BIC) metasurfaces. Ukwengeza, abacwaningi babone ukuthi isibonakaliso senani le-CD singaguqulwa ngokulungisa isikhathi se-lattice ku-x isiqondiso esihlobene nalokho ku-y direction. Lokhu kuvumelana nezimo ekulungiseni impendulo ye-chiral kuvula izindlela ezintsha zokuklama amadivaysi e-chiroptical anezici ezifiselekayo.

Impumelelo ilele ekusetshenzisweni kwe-surface lattice resonances (SLRs), eqhamuka ekuhlanganeni okuhambisanayo phakathi kokuzwakala kwendawo kanye ne-Rayleigh anomaly. Ama-SLRs anikeza i-spectral tunability enhle kakhulu kanye nekhono lokucindezela ukumuncwa kanye nokulahlekelwa kwemisebe. Ngokusebenzisa lezi zakhiwo, abacwaningi bakwazile ukuzuza i-CD elingisiwe ephezulu engu-0.86 kanye ne-Q factor efinyelela ku-1700.

Okutholakele kubambe iqhaza elikhulu ezinhlelweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukuzwa kwe-chiral kanye nokushintshwa kwe-wavefront. Ama-high-Q kanye nama-metasurface e-chiroptical aqinile athuthukiswe ithimba likaDkt. Li anamandla okuguqula umkhakha we-chiral nanophotonics, avule indlela yentuthuko ekuzweleni kwe-biochemical chiral, emission emission or lasing, kanye ne-chiral nonlinear izimpendulo.

FAQ:

Umbuzo: Kuyini ukulunga?

I: Ubumnene busho indawo yento engakwazi ukuhambisana nesibuko sayo ngokuhumusha noma ngokuzungezisa.

Q: Ayini ama-metasurfaces?

A: Ama-Metasurfaces yizakhiwo zokwenziwa ze-sub-wavelength ezivumela ukulawula okuhle kokusebenzisana kokukhanya.

Q: Iyini i-quality factor (Q factor)?

A: Isici sekhwalithi isilinganiso sokusebenza kahle kokugcinwa kwamandla kanye nokuchithwa ohlelweni lwe-resonant.

Q: Ayini ama-surface lattice resonances (SLRs)?

A: Ama-resonances we-surface lattice ama-couplings ahambisanayo phakathi kwe-resonances yendawo kanye ne-Rayleigh anomaly, ehlinzeka ngokusebenza kahle kwe-spectral kanye nokunciphisa ukulahlekelwa ezinhlelweni zikazibuthe.

Q: Yiziphi izinhlelo zokusebenza ezingaba khona ze-high-Q kanye ne-chiroptical metasurfaces eqinile?

A: Lawa ma-metasurface anezinhlelo zokusebenza ezithembisayo ekuzweleni kwe-chiral kanye nokushintshwa kwe-wavefront.