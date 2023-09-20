I-Fibonacci Spiral Isetshenziselwa Ukuzulazula Kwenyanga

Ososayensi benze indlela entsha yokuzulazula kwenyanga, basebenzisa i-Fibonacci spiral ukubala imingcele efanelekile yesistimu efana ne-GPS eNyangeni. Indlela emisha isiza ukwenza ukuzulazula kwemoto yenyanga kube okwakamuva, ihlinzeka ngemephu enembe kakhudlwana ngokusekelwe kumumo oyingqayizivele we-ellipsoidal weNyanga.
U-Kamilla Cziráki, ongumfundi we-geophysics wase-Eötvös Loránd University, usebenzisane noSolwazi Gábor Timár ukuze asebenzise indlela yokusebenza yesazi sezibalo u-Fibonacci ukuze ajwayelane nesistimu ye-GPS yomhlaba eNyangeni. Ukuthola kwabo kwashicilelwa kujenali Acta Geodaetica et Geophysica.
Njengoba isintu silungiselela ukubuyela eNyangeni, kugxilwe ekutholeni izindlela zokuzulazula kwenyanga. Kungenzeka ukuthi izimoto zenyanga ezizayo zizosizwa uhlelo lokuzulazula lwesathelayithi olufana ne-GPS Emhlabeni. Kodwa-ke, izinhlelo zamanje ze-GPS azinaki ukuma kweplanethi yethu, kodwa kunalokho zisebenzisa i-ellipsoid ejikelezayo elingana kangcono ne-geoid.
Ukuze usebenzise izixazululo zesofthiwe ye-GPS eNyangeni, imingcele ethile idinga ukuchazwa. Umumo we-ellipsoid olingana kahle kakhulu nobuso beNyanga kanye nezimbazo ezingaba nkulu kanye nezincane kakhulu izinto ezibalulekile. Ukuma kweNyanga akusiyindilinga ngokuphelele kodwa kungalinganiswa njenge-ellipsoid ejikelezayo.
Ocwaningweni lwabo, u-Cziráki no-Timár babale amapharamitha e-ellipsoid ezungezayo alingana kangcono nokuma kwethiyori kweNyanga kusetshenziswa isizindalwazi esibizwa ngokuthi i-lunar selenoid. Basebenzise i-Fibonacci sphere ukuze bahlele amaphuzu esampula endaweni yeNyanga, kancane kancane bakhulise inani lamasampula ukuze kumiswe amanani epharamitha.
I-Fibonacci spiral, indlela eyasungulwa isazi sezibalo uLeonardo Fibonacci, yakhethwa ngoba ingasetshenziswa ngekhodi elula futhi inikeza imiphumela enembile. Le ndlela iphinde yasetshenziswa eMhlabeni, kwakha kabusha ukulinganisa okuhle kwe-WGS84 ellipsoid esetshenziswa yi-GPS.
Le ndlela entsha yokuzulazula kwenyanga inesithembiso semishini yesikhathi esizayo yokuhlola inyanga, ihlinzeka ngemephu enembe kakhudlwana esuselwe ekumeni okuyingqayizivele kweNyanga. Imele isinyathelo esibalulekile sokwenza izinhlelo zokuzulazula zezimoto zenyanga zibe zesimanje kanye nokuthuthukisa ukuqonda kwethu indawo yeNyanga.
Ireferensi: “Amapharamitha we-ellipsoid elingana kahle kakhulu yenyanga esuselwe kumodeli ye-selenoid ye-GRAIL” ka-Kamilla Cziráki no-Gábor Timár, 27 Juni 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. I-DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w