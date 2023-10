Imibono Emisha Ngengilazi Yase-Roman Yasendulo Yembula Amathuba Wamakristalu Ezithombe

By

Ososayensi bathole okumangalisayo ezindaweni ezimbalwa zasendulo zokuvubukula kanye nezokwakha zaseRoma. Izingcezu zemikhumbi yengilazi yaseRoma yasendulo, eye yangcwatshwa ngaphansi komhlaba amakhulu eminyaka, itholakale inamandla ayingqayizivele ezobuchwepheshe besimanje. Lezi zingcezu zengilazi, ezaziwa ngemibala yazo ekhazimulayo emangalisayo, empeleni ziqukethe amakristalu e-photonic angaveza imiphumela yokubona ngokuhlunga nokubonisa ukukhanya.

Amakristalu e-Photonic angama-nanostructure anezinhlelo ezi-odwe zama-athomu ezingakha umbala ogqamile. Zitholakala ezilwaneni ezihlukahlukene futhi zenziwe ngokwenziwa ukuze zisetshenziswe ezindaweni eziningi. Kodwa-ke, ukuba khona kwamakristalu e-photonic ezinsikeni zengilazi zasendulo zaseRoma kwakungeyona into ithimba labacwaningi ekuqaleni elaliyilindele.

Ukutholwa kwenziwa osolwazi bonjiniyela u-Fiorenzo Omenetto kanye no-Giulia Guidetti e-Silklab yase-Tufts University. Ukwakheka kwamangqamuzana alezi zingcezwana zengilazi zihlela kabusha ezinkulungwaneni zeminyaka, okuholela ekwakhekeni kwamakristalu e-photonic. Izakhiwo eziyingqayizivele ze-athomu nezamaminerali kumashadi engilazi zenziwe ukuchayeka ezimweni zemvelo ezifana noshintsho ku-pH kanye nokwehluka kwamanzi angaphansi komhlaba.

Ithimba labacwaningi libize ngothando i-glass shard ekhangayo ngokuthi "Wow glass" ngenxa yokubukeka kwayo okukhazimulayo. Le shard yatholwa endaweni eseduze ne-Aquileia yanamuhla, e-Italy, idolobha lasendulo laseRoma. Ukuskena imakroskopu ye-electron yembula ukwakheka kwesakhiwo nokuhlaziya okuyisisekelo kwengilazi.

I-patina enezibuko esagolide ngaphandle kwengilazi ibalulwe ekwakhekeni kwezitaki ze-Bragg, eziyizendlalelo ze-silica ezinokuminyana okushintshanayo. Ithimba likholelwa ukuthi lokhu kwakheka kuwumphumela wokugqwala nezinqubo zokwakha kabusha eziqhutshwa inhlabathi, amaminerali, amanzi emvula, nezinye izici. Izendlalelo ze-crystalline material zi-odwe ngendlela emangalisayo futhi ziqukethe amakhulukhulu ezindlalelo ze-silica nezimbiwa phansi ezishintshanayo.

Lokhu okutholakele kuvula amathuba okuphindaphinda nokusheshisa ukukhula kwezinto ezibonakalayo elebhu. Esikhundleni sokuzikhiqiza, abacwaningi bangakwazi ukukhulisa lezi zinto ngokusebenzisa izinqubo ezifanayo ezenzeka ngokwemvelo ezinsikeni zengilazi zasendulo zaseRoma.

Sekukonke, lokhu kuphumelela kunikeza ukukhanya okusha engilazini yasendulo yaseRoma kanye namandla ayo obuchwepheshe angakenziwa. Ucwaningo, "Amakristalu e-Photonic akhiwe ngesikhathi engilazini yasendulo yamaRoma," yanyatheliswa ku-Proceedings of the National Academy of Sciences.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Ayini amakristalu e-photonic?

Amakristalu e-Photonic angama-nanostructures anokuhlelwa okuhlelekile kwama-athomu, okuholela emiphumeleni yokubona eyingqayizivele. Angakwazi ukuhlunga futhi abonise ukukhanya, akhiqize umbala ogqamile. Lawa makristalu atholakala emvelweni ezilwaneni ezahlukahlukene futhi aklanywe ngokwenziwa ukuze asetshenziswe anhlobonhlobo.

Yini ukubaluleka kwamakristalu e-photonic atholakala engilazini yasendulo yamaRoma?

Ukutholwa kwamakristalu ezithombe ezingcezuni zengilazi zasendulo zaseRoma kunikeza ukuqonda emandleni obuchwepheshe ayingqayizivele alawa ma-artifact. Yembula ukwakheka kwemvelo kwezinto ezibonakalayo ngokuhamba kwesikhathi, okungenzeka ziphindaphindwe futhi zisheshiswe elebhu. Lokhu kuvula amathuba okukhula kwezinto ezibonakalayo kunokuthembela kuphela ezinqubweni zokukhiqiza.

Akhiwa kanjani amakristalu e-photonic ezingxenyeni zengilazi zasendulo zaseRoma?

Ukwakhiwa kwamakristalu e-photonic kuma-glass shards kukholakala ukuthi kuwumphumela wokugqwala nokwakhiwa kabusha kwezinqubo. Izinguquko ezimweni zemvelo, ezifana nokuhlukahluka kwe-pH namanzi angaphansi komhlaba, kanye nokuba khona kwenhlabathi namaminerali, kube nomthelela ekusakazweni nasekugqwaleni okujikelezayo kwe-silica engilazini. Izendlalelo eziwumphumela ze-crystalline material zi-odwe ngendlela emangalisayo futhi ziqukethe izingqimba ze-silica nezimbiwa phansi ezishintshanayo.