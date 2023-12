I-Neanderthals kanye Nezindlovu Ezinamathambo Aqondile: Ubambiswano Oluphumelelayo

By

Ucwaningo lwakamuva lwemivubukulo lwembula ukuthi ama-Neanderthal ayengabazingeli abanekhono futhi abahlinza izindlovu ezinezintambo eziqondile, uhlobo oluvelele ngesikhathi se-Pleistocene epoch. Ngokuphambene nezinkolelo zangaphambili, lobu budlelwano phakathi kwama-Neanderthal nalezi zilwane ezincelisayo zasemhlabeni ezinkulu abukhawulelwe endaweni eyodwa. Ososayensi abavela e-MONREPOS, iJohannes Gutenberg University of Mainz, kanye neNyuvesi yaseLeiden bandise ucwaningo lwabo ukuze bafake iziza ezimbili ezengeziwe ethafeni laseNyakatho Yurophu, iGröbern neTaubach.

Ucwaningo luthole amaphethini afanayo okuhlaba kuzo zontathu izindawo, okuphakamisa ukuthi ukuxhashazwa kwama-Neanderthal ngezindlovu ezinezintambo eziqondile kwakuyinto evamile. Lezi zindlovu, ezilinganiselwa ukuthi zinkulu ngokuphindwe kathathu kunezindlovu zase-Asia eziphilayo, zanikeza inani elikhulu lokudla namafutha. Eqinisweni, umzimba womuntu wesilisa omdala oyedwa wawungagcina ikhalori yansuku zonke yama-Neanderthal amadala angaba ngu-2,500.

Lokhu kuqonda okusha kubekela inselele imibono yangaphambilini mayelana nokuziphatha kwe-Neanderthal. Kwakukholelwa kabanzi ukuthi amaNeanderthal ahlangana kuphela ngamaqembu amancane abantu abangaba ngu-20. Kodwa-ke, ukuxhashazwa okubanzi kwezindlovu ezinezintambo eziqondile kuphakamisa ukuthi amaNeanderthal kungenzeka akhe amaqembu amakhulu okwesikhashana noma athuthukise amasu okugcina nokugcina ukudla okuningi.

Imithelela yalolu cwaningo ifinyelela ngale kokuqonda ukuziphatha kwe-Neanderthal. Ikhono lokuzingela nokuzitika ngezilwane ezinkulu kangaka libe nomthelela omkhulu ekusindeni kwe-Neanderthal kukonke nendlela yokuphila. Kusobala ukuthi babenekhono eliphezulu nokuzivumelanisa nezimo, okubonisa ukuqonda okuyinkimbinkimbi ngendawo yabo.

Ocwaningweni oluzayo, abacwaningi banethemba lokungena bajule kumasu okuzingela asetshenziswa ama-Neanderthal lapho eqondise lezi zindlovu ezinkulu nokuthi le misebenzi ithinte kanjani ezinye izilwane ezizingelayo kanye nemvelo yonke. Okutholwe kuveza amandla amangalisayo nobuchule be-Neanderthal, okunikeza ukukhanya okusha ekuqondeni kwethu lezi zinhlobo zabantu ezishabalala.

Ucwaningo olunzulu lwashicilelwa ku-Proceedings of the National Academy of Sciences futhi lwengeza umnikelo obalulekile ekuqondeni kwethu ukusebenzisana kwama-Neanderthal nendawo yawo. Igcizelela ubunkimbinkimbi bemikhuba yabo yokuzingela futhi igqamisa ukubaluleka kwalezi zidalwa ezinhle kakhulu emiphakathini yamaNeanderthal.