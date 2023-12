Ukuhlola Isibhakabhaka Ebusuku: I-Jupiter nezinyanga zayo

By

NgoJanuwari, ababuka izinkanyezi banethuba lokubuka iplanethi ekhanyayo ye-Jupiter esibhakabhakeni esiseningizimu-mpumalanga kusihlwa. Njengento ekhanya kakhulu njengenkanyezi esibhakabhakeni ngemva kokushona kwelanga, i-Jupiter ibonakala kalula. Emavikini ambalwa alandelayo, i-Jupiter izohamba kancane iye empumalanga phambi kwe-Aries.

Ukuze uthole i-Jupiter, mane ubheke ngaseningizimu-mpumalanga lapho izobekwa khona phakathi nendawo esibhakabhakeni. Ithiphu eliwusizo ukwelula isandla sakho futhi wenze isibhakela, isithupha sakho siphezulu. Ibanga elinqamula isibhakela ukusuka equlwini lesithupha ukuya equlwini elipinki cishe amadigri angu-10, angasetshenziswa njengereferensi yokunquma ukusondela kwe-Jupiter ezinkanyezini ezingomakhelwane.

I-Hamal, inkanyezi ekhanya kakhulu e-Aries, ingaphezu kwamadigri angu-11 ukuya kwesokudla esingezansi kwe-Jupiter, kuyilapho i-Menkar, ingxenye yomlaza we-Cetus, ingaphezu kwama-degree angu-14 ukuya phezulu kwesokudla. Lezi zinkanyezi zingabonakala cishe ngesibhakela esisodwa kude ne-Jupiter, nakuba ezindaweni zasemadolobheni nezasemadolobheni, kungase kudingeke isibonakude ukuze uzibuke ngeveli lokukhanya kwangaphandle.

Ngokusebenzisa isandla esiqinile nesibonakude, ungakwazi nokubona izinyanga ezifika kwezine ezinkulu zeJupiter, ezaziwa ngokuthi amasathelayithi aseGalile. Lezi zinyanga zingatholakala ezindaweni ezihlukene nhlangothi zombili zeJupiter ubusuku ngabunye, futhi izinguquko zazo ze-orbital zingabonwa emahoreni ambalwa.

Ukwengeza, ngesibonakude, ababuka izinkanyezi bangakwazi ukubona i-Jupiter’s Great Red Spot, isiphepho esikhulu emkhathini weplanethi osekuyiminyaka okungenani engu-400 sikhona. Izikhathi ezingcono kakhulu zokubuka ze-Great Red Spot phakathi naleli sonto zimi kanje: Jan. 1st – 2:05 a.m. and 9:56 p.m., Jan. 2nd – 5:47 p.m., Jan. 3rd – 11:35 p.m., Jan. 4th – 7:26 p.m., Jan. 6th – 1:13 a.m. (phansi esibhakabhakeni esisentshonalanga) no-9:05 p.m., kanye noJan. 7 – 4:56 p.m. E-Chicago, lokhu kwenzeka imizuzu engamashumi amabili kuphela ngemva kokushona kwelanga.

Kusihlwa ngomhla ka-6, ababuka izinkanyezi bangase babone izithunzi zezinyanga i-Europa ne-Ganymede ngaphansi kwe-Great Red Spot, cishe imizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokuba ifinyelele endaweni yayo yokubuka engcono kakhulu.

Thatha isikhashana ukuphuma futhi uhlole isibhakabhaka sasebusuku, njengoba i-Jupiter ekhanyayo ilindile esibhakabhakeni sakusihlwa esiseningizimu-mpumalanga, enikeza umbono othakazelisayo kwababuka izinkanyezi nabathandi bezinkanyezi ngokufanayo.