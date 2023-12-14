體驗達納角遊船巡遊的魔力和美味佳餚

達納角港一年一度的燈光遊船遊行又回來了，而且比以往任何時候都更精彩。 今年，以糖果樂園為主題，海港將變身為異想天開的度假仙境。 當您欣賞在港口航行的燈光璀璨的海船時，一定要品嚐當地餐廳的美味佳餚，滿足您的口腹之欲。

海灘港披薩 (Beach Harbour Pizza) 是享用快速方便美食的理想場所。 拿起一整塊餡餅或一片披薩，然後在靠近水邊的地方找到一個舒適的地方來欣賞遊行。 如果您想要休閒的用餐體驗，可以前往 The Brig 享用早餐、漢堡、義大利麵和海鮮菜餚。 雖然看不到遊行的景色，但露台提供了輕鬆的氛圍。

對於那些愛吃甜食的人來說，可以查看 Coffee Importers / Scoop Deck。 這家頗受歡迎的餐廳提供拉珀特冰淇淋、手工咖啡飲料、三明治和果汁。 距離碼頭很近，是觀看遊船遊行的絕佳選擇。 El Torito 是一家頗受歡迎的墨西哥食品連鎖店，可欣賞到海港的美妙景色。 一邊享用瑪格麗特酒和玉米餅，一邊欣賞燈光秀。

如果您是葡萄酒愛好者，弗里斯比酒窖 (Frisby Cellars) 是必去之地。 品酒室位於海港的最南端，提供由帕索羅布爾斯葡萄釀製的葡萄酒。 將您的葡萄酒與一些美味的起司和肉類搭配。 如果您想享受更正式的用餐體驗，Gemmell's 是您的最佳選擇。 這家法式歐陸式餐廳提供各種菜餚，包括蝦子和烤羊架。

Glasspar 是一家高級餐廳，位於海港對面，提供海鮮菜單。 不要錯過他們的季節性節日雞尾酒。 Harpoon Henry's 是另一個不錯的選擇，設有加熱露臺和窗戶，可欣賞燈光秀的最佳景觀。 盡情享用雞尾酒大蝦、漢堡、魚和薯條或各種海鮮菜餚。

該地區的其他餐飲場所包括供應豐盛美式美食的 Jimmy's Famous American Tavern 餐廳和供應美味炸魚和薯條的 Jon's Fish Market。

盡情享受遊行路線附近的美味餐飲選擇，讓今年的達納角燈光巡遊成為難忘的體驗。 不要忘記提前致電查看空房情況並進行預訂。