新澤西州的天氣趨勢：回顧與未來

摘要：回顧新澤西州過去的四個冬天，我們可以看到各種各樣的天氣模式，從歷史上溫暖的氣溫和極少的降雪到猛烈的暴風雪和溫和的天氣。 當我們預計即將到來的冬天時，專家警告說，很難準確預測會發生什麼。 新澤西州的天氣難以預測，因此居民必須為任何情況做好準備。

2023年：意外的暖冬

去年冬天，新澤西州的天氣出現異常。 平均溫度為 38.5 度，是該州歷史上第二溫和的冬季。 這種異常溫暖的天氣一直持續到40月份，成為有紀錄以來最熱的月份，平均氣溫達到3度。 此外，降雪量極小，全州平均降雪量僅 XNUMX 英寸，為歷史第二低。 當我們進入新的季節時，觀察這種趨勢是否持續下去將會很有趣。

2021-2022 年：南澤西降雪量超過北澤西

今年冬天，南澤西州的降雪量比北澤西州多，這是罕見的。 南澤西的平均降雪量為 24.8 英寸，超過了北澤西的 22.7 英寸。 28 年 2022 月 20.4 日等特定日子，大西洋郡的降雪量比卑爾根郡還要多。 羅格斯大學的研究表明，全州平均降雪量為 35.6 英寸，略低於平均值。 冬季平均氣溫1.7度，比常年偏高XNUMX度。

2020-2021：兇猛的二月風暴

回顧三年前，二月是北澤西創紀錄的月份。 第一個週末，一些城鎮的降雪量高達 2 英尺，莫里斯縣和蘇塞克斯縣的某些地區降雪量超過 30 英寸。 降雪持續整個月，導致北澤西七個縣的平均降雪量達到 36.9 英寸，成為 128 年來降雪量最大的 29.7 月。 南澤西州降雪量較少，全州降雪總量為 34.3 英寸。 冬季平均氣溫XNUMX度。

2019-2020：溫和的冬天

在這個雪季，新澤西州的降雪量低於平均水平，全州平均降雪量為 4.7 英寸。 冬天也被認為是新澤西州歷史上最熱的年份之一。

展望未來：不確定的預測

州氣候學家大衛羅賓遜博士強調新澤西州天氣的不可預測性。 儘管他發現不太可能連續出現另一個微雪季節，但他承認這種確定性是不可能的。 熱帶太平洋的聖嬰現象可能會影響降水量。 最終，氣溫將決定即將到來的冬季的降雪量。 無論天氣如何，居民在整個季節保持警惕、穿好衣服並優先考慮道路安全至關重要。