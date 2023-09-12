Wahoo 推出新款 Kickr Move Turbo 訓練器和 Kickr Bike Shift

熱門室內騎行科技品牌 Wahoo 宣布推出兩款新產品：Kickr Move 渦輪訓練器和 Kickr Bike Shift 智能自行車。 Kickr Move 定位於 Wahoo Kickr 智能渦輪訓練器系列的頂級產品，擁有新的運動功能，旨在提供更自然的騎行感覺並提高用戶舒適度，售價為 1,599.99 美元。 另一方面，Kickr Bike Shift 位於 Kickr Bike V2 下方，簡化了一些功能，售價為 2,999.99 美元。

Kickr Move 具有八英寸的“重力軌道”，允許主要渦輪訓練器硬件在彎曲軌道上來回滑動，提供少量的左右移動。 這使得自行車在鍛煉期間可以自由行駛，減少疲勞並提高整體效率。 滑軌可鎖定，方便運輸和自行車安裝。 要將 Kickr Move 與 Kickr Climb 配對，需要額外的硬件適配器，但可以單獨購買。

在規格方面，Kickr Move 提供藍牙、ANT+ 和 WiFi 連接，功率精度在 1% 以內。 它可處理的最大電阻為 2,200 瓦，模擬梯度範圍為 -10% 至 20%。 它還包括 ERG Easy Ramp 和競賽模式等功能，以增強訓練體驗。 Kickr Move配備了11速SunRace 11-28T飛輪，這仍然是Wahoo用戶的首選。

至於 Kickr Bike Shift，它是一款更實惠的智能自行車選擇，採用鋼架，重 40 公斤。 它提供 2200 瓦電阻、WiFi 連接和 1% 以內的功率測量精度。 與 Kickr Bike V2 不同，Kickr Bike Shift 沒有傾斜功能或電機驅動慣性功能。 然而，它保留了五點貼合調節系統、基於應用程序的設置以及可配置的移位器和按鈕。

Kickr Move 和 Kickr Bike Shift 均可立即購買。 Kickr Move 的售價為 1,599.99 美元，而 Kickr Bike Shift 的售價為 2,999.99 美元，將於 XNUMX 月底開始發貨。

來源：

– Wahoo 推出 Kickr Move 渦輪訓練器和 Kickr Bike Shift (Cyclingnews)