Victrola 推出用於無線黑膠播放的新型高分辨率轉盤

Victrola 是一家著名的轉盤製造商，通過發布新的優質型號 Hi-Res Carbon 和 Hi-Res Onyx，向前邁出了重要的一步。 這些令人興奮的新成員配備了內置高通音頻硬件，可實現藍牙或支持 aptX 的揚聲器和耳機的無縫無線黑膠唱片播放。

此版本標誌著與 Victrola 之前的系列的不同，後者僅與 Sonos 揚聲器兼容。 高通音頻硬件的加入確保了與更廣泛設備的兼容性，使用戶能夠無線欣賞黑膠唱片，而不會影響音質。

Hi-Res Carbon 和 Hi-Res Onyx 轉盤均支持最新的藍牙 5.4 和藍牙 LE 協議，提供改進的連接性和增強的音頻流功能。 此外，這些轉盤還採用高通 aptX 自適應音頻技術，可優化音頻傳輸，帶來卓越的聆聽體驗。

對於那些喜歡更傳統設置的人來說，Hi-Res 型號仍然提供 RCA 輸出以連接到自供電有線揚聲器。 這種設計選擇迎合了欣賞經典有線連接並更喜歡完全控制音頻設置的發燒友。

Hi-Res Carbon 和 Hi-Res Onyx 轉盤的售價分別為 599 美元和 399 美元，是與 Sonos 兼容的同類產品相比更實惠的替代品。 這種定價策略使這些優質型號能夠吸引更多受眾，鼓勵更多人通過無線技術的便利體驗黑膠唱片播放的樂趣。

總之，Victrola 推出內置高通音頻硬件的 Hi-Res Carbon 和 Hi-Res Onyx 轉盤代表了該公司產品供應的重大轉變。 通過採用無線技術和擴展兼容性，Victrola 旨在吸引精通技術的用戶和傳統主義者，保持其作為轉盤市場值得信賴品牌的聲譽。

來源：

-留聲機網站