對裂谷作用的新見解：了解裂谷岩漿的演化

本文重點介紹了最近發表在《地球物理研究雜誌：固體地球》上的一項研究，該研究為裂谷和裂谷岩漿的演化提供了新的見解。 裂谷是一種涉及大陸拉伸的地質過程，導致地球表面形成凹陷，凹陷中充滿了地幔融化的岩漿。

Mayle 和 Harry（2023）的研究重點是評估裂谷岩漿的數量和岩石學特徵，特別是礦物組合，以便將它們與大陸上發現的岩漿進行比較。 他們的方法涉及計算模擬，模擬裂谷期間的溫度和壓力條件，考慮從富含水的玄武岩到干燥地幔的一系列地幔源岩。 通過這樣做，他們能夠確定裂谷期間產生的岩漿的特徵演化。

研究結果表明，裂谷過程中產生的岩漿表現出顯著的化學差異，表明數百萬年來地幔熔化條件的變化。 雖然岩石圈變薄下方的壓力降低在這些條件下發揮了作用，但不足以完全解釋裂谷岩漿的多樣性。

梅爾和哈利的模擬與觀察到的裂谷中岩漿的順序和體積非常吻合，這表明這些岩漿可以在裂谷大陸漂移之前為了解裂谷大陸下方的深層源岩提供有價值的見解。 這些信息對於了解與裂谷相關的地質歷史和過程至關重要。

總的來說，這項研究為理解裂谷岩漿的演化提供了一種新方法，並為我們理解裂谷過程提供了重要的啟示。 通過評估裂谷岩漿的數量和特徵，研究人員可以深入了解大陸破裂期間發生的深部地幔過程。

引用：Mayle, M. 和 Harry, DL (2023)。 岩石圈和軟流圈中的同裂谷岩漿作用和肥沃岩性的順序熔融。 地球物理研究雜誌：固體地球，128，e2023JB027072。

定義：

– 裂谷：大陸被拉伸的過程，導致凹陷的形成和岩漿從地幔上升。

– 岩漿：地球表面下的熔融岩石。

– 岩石圈：地球的堅硬外層，由地殼和上地幔組成。

– 岩石學特徵：岩石的礦物組合和成分。

– 計算模擬：使用計算機模型來模擬現實世界的過程。

資料來源：地球物理研究雜誌：固體地球

注意：本文中的所有信息均基於引用的源文章和其他知識。