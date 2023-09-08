Prime Video 上隱藏的寶石電視節目和電影

近年來，Amazon Prime Video 已成為流媒體行業的主要參與者，為其訂閱者提供廣泛的內容。 雖然 Prime Video 可能不像 Netflix 和 HBO Max 等競爭對手那樣受到那麼多關注，但它也有不少經常被忽視的隱藏瑰寶。 從扣人心弦的犯罪傳奇故事到國際劇情片和真人秀節目，Prime Video 上總有適合每個人觀看的內容。

Prime Video 上隱藏的瑰寶是西部劇集《英國人》。 該劇由艾米莉·布朗特主演，講述了一位英國貴族婦女為死去的孩子報仇的故事。 它帶領觀眾在 1890 年代美國中部的暴力景觀中追逐。

對於那些喜歡真人秀的人來說，《Jinny's Kitchen》提供了一個寧靜的避世之所。 該劇以墨西哥巴卡拉爾為背景，講述了韓國演員樸敘俊和他的 BTS 朋友金泰亨（又名 V）經營一家韓國街頭小吃餐廳的故事。 這是一個寧靜且引發旅行慾望的系列，為日常生活提供了平靜的休息。

如果您更喜歡犯罪劇，《零零零》是必看的。 該劇改編自羅伯托·薩維亞諾 (Roberto Saviano) 的一本書，講述了穿越六個國家和三大洲的可卡因運輸之旅。 這是一部規模龐大的犯罪劇，深入探討了國際毒品貿易的複雜性。

對於輕鬆一點的選擇，《07 班》以高中同學聚會的幽默形式呈現。 這部澳大利亞劇集講述了一群女性回憶她們戲劇性的高中時光的故事，而外面的世界正因氣候變化而面臨著世界末日。

科幻迷會喜歡《紙片女孩》，這讓人想起熱門系列《怪奇物語》。 該劇改編自布萊恩·沃恩 (Brian K. Vaughan) 的圖畫小說，講述了四個紙片女孩捲入交戰的時間旅行者之間的戰鬥的故事。 他們被傳送到未來，在被激進派系追捕的同時必須找到回家的路。

最後，《天外天域》將家庭劇元素與超自然元素結合在一起。 該劇以一個小鎮為背景，講述了艾伯特一家如何應對兒媳的失踪和神秘黑色虛空的到來。 當他們為保護自己的土地而戰並解開周圍的謎團時，秘密和緊張局勢逐漸展開。

雖然 Prime Video 可能不具備與其他流媒體服務相同水平的一致性，但這些隱藏的瑰寶證明它值得探索。 因此，下次您要尋找新的觀看內容時，請在 Prime Video 上給這些被低估的劇集和電影一個機會。

來源：

– 用戶提供的源文章。