SteelSeries 推出令人驚嘆的白色 Nova 7 無線耳機

SteelSeries 最近宣布推出備受好評的 Nova 7 無線耳機的全新白色版本。 Nova 系列耳機以其卓越的品質而聞名，始終如一地提供出色的性能。

白色 Nova 7 耳機於 12 年 2023 月 7 日發布，以其令人驚嘆的美感吸引了人們的關注。 這一新產品補充了之前發布的 Nova 5 耳機的黑色變體，為使用 Xbox Series S 或 PSXNUMX 遊戲機的遊戲玩家創造了更具凝聚力的外觀。

這些無線耳機有兩種型號可供選擇：適用於 Xbox 玩家的 Nova 7X 和適用於 PS7 愛好者的 Nova 5P，這些無線耳機不僅限於遊戲機遊戲。 它們還與 PC 兼容，為不同平台的遊戲玩家提供了多種選擇。

SteelSeries 發出了白色 Nova 7 耳機的樣品，讓測試人員能夠直接評估其質量和體驗。 與之前的 Arctis 7 耳機相比，白色的 Nova 7X 呈現出更加鮮豔的白色，立即引人注目。

Nova 7 更受歡迎的是它與 Arctis Nova Booster Pack 的兼容性。 這些套裝為滑雪鏡頭帶和揚聲器標籤提供了多種顏色，允許用戶根據自己的喜好個性化和定制他們的耳機。

白色 Arctis Nova 7 耳機現已在亞馬遜和 SteelSeries 網站上發售，有 Xbox 和 PlayStation 版本。 無論您是遊戲機遊戲玩家還是使用 PC，這款耳機都是值得升級的產品，並且是任何遊戲設置的時尚補充。

來源：

– Dylan Horetski 談 Dexerto (2023-09-12)

– 賽睿網站