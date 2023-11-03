新型雷射通訊技術使小型衛星能夠徹底改變太空資料傳輸

太空發展局 (SDA) 最近向位於馬薩諸塞州劍橋的一家開創性新創公司 SpaceRake 授予了一份價值 1.8 萬美元的合約。 這標誌著 SpaceRake 的第一份政府合同，該公司由電氣工程專家 Kerri Cahoy 和谷歌前人工智慧工程副總裁 Jeremy Wertheimer 於 2021 年創立。

這份為期兩年的合約於 1 月 XNUMX 日宣布，將資助 SpaceRake 開發先進的微型雷射通訊終端。 目的是使小型衛星（例如立方體衛星）能夠使用傳輸層透過雷射鏈路傳輸資料。 這個全球通訊網路由美國太空軍的一個分支 SDA 建立，位於近地軌道。

SDA 也向洛克希德·馬丁公司、諾斯羅普·格魯曼公司和約克空間系統公司等主要行業參與者授予合同，建造傳輸層第 2 部分衛星，該衛星將配備光學和射頻通信終端。

雖然SpaceRake的終端不是專門為SDA的衛星開發的，但它們將允許小型太空船與擴散作戰空間架構（PWSA）共享資料。 PWSA 是一個創新的近地軌道星座，包括傳輸層通訊衛星和追蹤層飛彈防禦衛星。

除了光終端之外，SpaceRake還計劃開發用於各種天基和地面應用的雷射通訊網路技術。 該公司的願景是降低成本並提高太空網路存取的採用率，開啟新的用例並允許更多資料到達地面最終用戶。

SpaceRake 的這種新穎的雷射通訊技術有可能徹底改變空間資料傳輸。 透過使小型衛星能夠有效且有效率地進行通信，它將為增強航太工業的連接性和數據共享鋪平道路。

常見問題

1.什麼是SpaceRake？

SpaceRake 是一家位於麻薩諸塞州劍橋的新創公司。 成立於2021年，專營小型衛星雷射通訊終端研發。

2.什麼是傳輸層？

傳輸層是位於近地軌道上的全球通訊網路。 它是由美國太空部隊的一個分支機構太空發展局（SDA）建立的。

3.什麼是擴散作戰空間架構（PWSA）？

PWSA 是指近地軌道星座，包括傳輸層通訊衛星和追蹤層飛彈防禦衛星。 它旨在增強用於作戰目的的天基能力。