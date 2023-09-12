索尼推出 BURANO，一款新型 CineAlta 數字電影攝影機

索尼最近發布了他們最新的數字電影攝影機 BURANO。 這款新相機配備令人印象深刻的 8.6K 全畫幅 CMOS 傳感器、自動對焦功能、可變電子 ND 和體內圖像穩定功能。 它還具有 800 和 320 的雙原生 ISO，使其能夠適應各種照明條件。 BURANO 將於 2024 年春季開始發貨，售價為 25,000 美元。

BURANO 的突出特點之一是其可變 ND 濾鏡和內置圖像穩定功能，使其成為世界上第一台將這兩種功能結合在一個機身中的數字電影攝影機。 這為電影製作者在拍攝鏡頭時提供了更大的靈活性和便利性。 此外，與 E 卡口鏡頭配合使用時，該相機還具有由 AI 處理提供支持的快速混合自動對焦和主體識別功能。

BURANO 主要針對願意投資超過 20,000 美元購買數字電影攝影機的中高端所有者/運營商。 它預計將用於各種製作，例如紀錄片、企業視頻、音樂視頻、野生動物和自然拍攝，並與索尼 VENICE 2 一起作為流行的 B 相機選項。

該相機的名字來源於意大利威尼斯潟湖的布拉諾小島。 選擇這個名稱是為了建立與威尼斯的聯繫並象徵相機的功能。 布拉諾島以其蕾絲製品和色彩鮮豔的房屋而聞名。

在圖像質量方面，BURANO 展現出了令人印象深刻的表現。 它配備了新型 8.6K 全畫幅 CMOS 傳感器，與 VENICE 2 相機中的傳感器類似。 它提供 16 級動態範圍，噪音低，對弱光環境敏感。 該傳感器還支持 800 和 3200 的雙基 ISO。

關於錄製編解碼器，BURANO 提供各種選項，例如 X-OCN LT、XAVC H 和 XAVC。 它能夠內部錄製 X-OCN 文件，無需外部錄製器。 X-OCN LT 提供更小的文件大小，同時保持 16 位線性文件的質量和靈活性。

總體而言，索尼 BURANO 是一款功能強大的數字電影攝影機，可提供卓越的圖像質量和先進的功能。 它旨在滿足專業電影製作人的需求，並有望在行業中留下自己的印記。

來源：

– 索尼 BURANO 產品公告

– 威尼斯旅遊意大利：色彩繽紛的布拉諾島