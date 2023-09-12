朱莉婭·瓊：從圍棋到生物學

麻省理工學院技術評論 2023 年 35 歲以下創新者之一 Julia Joung 在目睹人工智能擊敗世界上最好的圍棋棋手之一時，既感到如釋重負，又感受到了新的熱情。 瓊在台灣度過了童年並掌握圍棋，她一直認為圍棋是一個無法解決的問題。 然而，她發現生物學帶來了更大的挑戰。

在斯坦福大學神經科學實驗室進行本科研究期間，瓊觀察到了稱為星形膠質細胞的腦細胞的異常行為。 這引起了她的興趣並激發了她對生物學的迷戀。 她加入了馬薩諸塞州劍橋布羅德研究所基因編輯專家張鋒的實驗室，繼續她的旅程。 在那裡，她深入研究了“基因組規模篩選”，使用 CRISPR 等工具修改人類基因組中 20,000 個基因中的每一個，以了解它們的影響。

Joung 的目標是將基因篩查應用於星形膠質細胞等實際腦細胞，而這些細胞很難在實驗室中生成。 通過探索不同轉錄因子對乾細胞的影響，她旨在了解它們如何確定細胞身份。 她的調查產生了一個“圖譜”，展示了各個轉錄因子的影響。 最終目標是能夠以受控方式生成任何細胞類型，這可應用於藥物測試和治療進展。

儘管基因篩查的規模很大，需要合作和大量資源，但 Joung 仍然致力於推進該領域的發展。 她目前在懷特海德研究所的工作重點是了解細胞內蛋白質合成的過程。 Joung 受到生物學提供的永無休止的深度可能性的驅動，並不斷開發創新工具來回答基本問題。

朱莉婭·瓊 (Julia Joung) 從掌握圍棋到探索生物學奧秘的旅程體現了她的好奇心和突破界限的奉獻精神。 隨著她深入研究科學探究的複雜性，她的工作有望揭示新的見解，從而塑造醫學和技術的未來。

資料來源：麻省理工學院技術評論