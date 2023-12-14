三星 Galaxy S24 與Google Pixel 8：正面比較

備受期待的三星 Galaxy S24 系列的發布和已經上市的Google Pixel 8 讓智慧型手機愛好者興奮不已。 根據傳聞中的洩漏和具體規格，讓我們比較這兩款旗艦設備，看看它們如何相互比較。

從設計和顯示開始，Pixel 8 與前身相比似乎發生了更明顯的變化。 它具有圓形的外形和較高的縱橫比，與 Galaxy S23 和可能的 Galaxy S24 相似。 Pixel 8 採用拋光玻璃背蓋和霧面鋁製框架，而其標誌性的相機欄位於手機頂部三分之一的顯眼位置。

另一方面，Galaxy S24 預計將帶來改進而不是重塑。 它擁有更小的邊框、稍大的螢幕和更平坦的側面。 洩漏的渲染圖表明其設計線條更加硬朗，與最近的 iPhone 15 類似。這款三星設備預計將有多種顏色可供選擇，包括瑪瑙黑、大理石灰、鈷紫和琥珀黃。

至於規格，據傳 Galaxy S24 將配備 6.2 吋「Dynamic AMOLED 2X」顯示屏，解析度為 Full HD+。 預計它將搭載高通 Snapdragon 8 Gen 3 或 Exynos 2400 晶片組。 同時，Pixel 8 配備了 6.2 吋“Actua”OLED 顯示屏，解析度為全高清+。 它配備了Google Tensor G3晶片組。

相機方面，據傳 Galaxy S24 將配備 50MP 主相機、12MP 超廣角相機和 10MP 長焦相機。 另一方面，Pixel 8 配備具有光學防手震功能的 50MP 主相機、12MP 相機和 10.5MP 前置相機。

在價格和供貨方面，Pixel 8 已經上市，699GB 型號起價為 128 美元，759GB 型號起價為 256 美元。 至於 Galaxy S24，有傳言稱將於 799 月發布，128GB 型號的起價為 859 美元，256GB 型號的起價為 XNUMX 美元。

總而言之，三星 Galaxy S24 和Google Pixel 8 都提供了令人印象深刻的規格和功能。 在兩者之間進行選擇時，最終取決於個人喜好和品牌忠誠度。 智慧型手機愛好者將不得不等待 Galaxy S24 的正式發布，看看它是否名副其實。