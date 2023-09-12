英國人的平均設備上安裝了 29 個應用程序：調查

根據最近的一項調查，英國人平均在其設備上安裝了 29 個應用程序。 研究發現，WhatsApp 和 Facebook 等流行應用程序的安裝頻率最高，其次是谷歌地圖。

這項調查深入了解了英國人當前的應用程序使用趨勢，突出了通信、社交媒體和導航應用程序的受歡迎程度。 研究結果表明，人們嚴重依賴這些應用程序來與他人聯繫、在社交媒體上保持更新以及導航。

WhatsApp 是一款消息應用程序，最受英國人歡迎。 這並不奇怪，因為 WhatsApp 因其易於使用的界面和廣泛的功能而贏得了眾多追隨者。 它允許用戶發送短信、進行語音和視頻通話以及共享多媒體內容。

Facebook 是繼 WhatsApp 之後第二大最常安裝的應用程序。 作為世界上最大的社交媒體平台之一，Facebook 為用戶提供了一種與朋友和家人聯繫、分享照片和視頻以及發現新聞和事件的方式。

導航應用程序谷歌地圖位居第三。 憑藉準確的地圖數據和實時路況更新，谷歌地圖已成為許多英國人的必備工具。 無論是在城市中導航還是計劃公路旅行，用戶都嚴重依賴此應用程序將他們從 A 點帶到 B 點。

總體而言，該調查揭示了普通英國人的應用程序偏好，揭示了他們認為最有用且值得在其設備上安裝的應用程序。 通信、社交媒體和導航應用程序的流行反映了在當今數字時代保持聯繫和消息靈通的重要性。

來源：

– 調查：由[插入調查公司名稱]進行

– WhatsApp：[提供簡要定義]

– Facebook：[提供簡要定義]

– 谷歌地圖：[提供簡要定義]

注：本文純屬虛構，未引用實際來源或包含真實統計數據。