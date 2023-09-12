NASA 的 MOXIE 在火星上產生氧氣用於潛在的人類任務

美國宇航局在火星建立基地的計劃中取得了一個重要的里程碑。 該機構宣布，其火星氧氣原位資源利用實驗（也稱為 MOXIE）已成功產生足夠的氧氣，足以讓一隻小狗在火星上生存至少 10 個小時。 這一成就標誌著未來宇航員在紅色星球上獲得可呼吸空氣或火箭推進劑的重要一步。

MOXIE 是一個微波爐大小、重40 磅的設備，當毅力號火星車於2021 年95 月登陸火星時，它被安裝在它身上。在過去的兩年裡，MOXIE 一直從火星大氣中提取微量的氧氣。 通過電化學過程，該裝置從每個二氧化碳分子中分離出一個氧原子，二氧化碳佔地球大氣的 XNUMX%。

在執行任務期間，MOXIE能夠產生122克氧氣，相當於一隻小狗10小時消耗的氧氣量。 在最高效的情況下，該設備每小時產生 12 克氧氣，超過了 NASA 最初的目標。 這一成功證明了從火星大氣中提取氧氣的可行性，這有可能提供可呼吸的空氣或作為未來任務的火箭推進劑。

美國宇航局副局長帕姆·梅爾羅伊強調了開發利用月球和火星等天體資源的技術的重要性。 這些技術對於在月球上建立長期存在、培育月球經濟以及為人類探索火星奠定基礎至關重要。

總之，NASA 的 MOXIE 在火星制氧方面取得了重大進展，為人類前往這顆紅色星球的潛在任務鋪平了道路。 這一成就使我們更接近實現可持續基地以及為宇航員提供可呼吸空氣和火箭燃料的能力。

來源：

– NASA 火星氧氣原位資源利用實驗

- 福克斯新聞