設計智能盒以最大限度地減少射電望遠鏡站點的噪聲干擾

多學科專家團隊開發了一種創新解決方案，可最大程度地減少射電望遠鏡站點的噪聲干擾。 射電望遠鏡依賴於從遙遠的宇宙源接收微弱的射電信號，任何類型的噪聲都會破壞或扭曲這些信號，從而阻礙天文學研究。 因此，保持望遠鏡現場的安靜環境至關重要。

為了解決這個問題，該團隊設計了先進的“智能盒”，為西澳大利亞的平方公里陣列低頻（SKA-Low）望遠鏡提供動力。 這些智能盒可以消除無線電設施內及其周圍的電子設備（例如 Wi-Fi、移動電話、望遠鏡和其他小工具）產生的噪音。

專家們準備在 SKA 現場安裝 24 個原型 SMART 盒，旨在創造一個有利於進行準確天文觀測的無噪音環境。 通過為望遠鏡提供清潔的電源，這些智能盒可以有效地阻擋任何可能阻礙微弱無線電信號檢測的潛在噪聲干擾。

SMART 盒子經過精心設計，確保盡可能安靜，避免任何電氣或機械噪音。 這對於保持射電望遠鏡的靈敏度和實現精確的數據收集至關重要。

該計劃的成功將最大限度地減少射電望遠鏡站點外部噪聲源的影響，從而為改進天文學研究鋪平道路。 通過結合不同學科的專業知識，該團隊展示了合作在尋找創新解決方案應對科學挑戰方面的重要性。

這一發展突顯了人們為突破天文學的界限和增強我們對宇宙的理解而不斷做出的努力。 隨著SMART盒子的安裝，西澳大利亞的SKA-Low望遠鏡將裝備精良，在射電天文學領域取得突破性的發現。

定義：

– 射電望遠鏡：用於探測和研究天體發射的無線電波的儀器。

– 噪聲干擾：干擾所需無線電信號接收的不需要的信號或乾擾。

– 智能盒：先進的電力系統，旨在最大限度地減少射電望遠鏡站點的噪聲干擾。

來源：

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