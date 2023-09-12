重新考慮 10,000 步目標：步數與健康的新研究

一年前，《華盛頓郵報》的 Well+Being 部門開始履行其使命，為最佳健康提供基於科學的建議。 該辦公桌注重培養身體、思想和人際關係，旨在幫助讀者就自己的健康做出明智的選擇。 為了慶祝這一里程碑，我們精選了他們關於每天過好生活的最佳建議。

其中一條建議挑戰了“每天 10,000 步是身體活動的黃金標準”這一觀點。 《你的舉動》的專欄作家格雷琴·雷諾茲表示，這個特定數字並沒有什麼神奇之處。 新研究表明，對於 60 歲以下的人來說，每日步數在 8,000 至 10,000 步左右可以獲得最大益處。 對於 60 歲以上的人來說，閾值略低，降低死亡風險的最佳點在 6,000 到 8,000 步之間。

鑑於這一發現，Well+Being 提供了七個計步技巧。 這些提示旨在幫助人們有效地跟踪自己的步數，並將更多的身體活動融入日常生活中。 建議包括設定可實現的目標、逐漸增加步數以及利用計步器或健身追踪器等技術。 通過遵循這些建議，個人可以優化自己的身體健康，而不會因崇高的步數目標而感到不知所措。

重要的是要記住，幸福不僅僅包括身體健康。 通過優先考慮整體健康並根據科學證據做出明智的選擇，個人可以過上充實而平衡的生活。 《華盛頓郵報》的 Well+Being 服務台繼續提供文章和建議，以支持讀者實現這一目標。

資源：

華盛頓郵報 – Well+Being 服務台