威斯康辛州立法者提出法案，將擁有大麻合法化

威斯康辛州跨黨派立法者正在聯手提出一項新法案，旨在將低水平持有大麻合法化。 眾議員 Shae Sortwell（共和黨）和 Sylvia Ortiz-Velez（民主黨）以及參議員 Lena Taylor（民主黨）正在發起這項立法，該法案旨在打破共和黨控制的立法機構中大麻政策的僵局。

擬議的法案將規定，持有最多 14 克大麻將被處以 100 美元的民事沒收，從而消除入獄的威脅。 它還將通過不計算涉及最多 28 克的定罪來防止累犯面臨更嚴厲的處罰。 該法案的發起者認為，威斯康辛州不應該因輕微大麻犯罪而監禁人們，特別是在其他州已經採取措施將持有大麻合法化的情況下。

該立法還將賦予雇主在工作場所大麻測試政策方面更大的自由裁量權。 儘管該法案旨在減少對持有和使用大麻用具的處罰，但仍允許對這些違法行為處以高達 10 美元的罰款。

除了非刑事化之外，該法案還試圖限制那些選擇不要求求職者或工人進行 THC 藥物測試的雇主的責任。 然而，這項政策有一些豁免，例如涉及聯邦合約、美國運輸部合規性或具有特定授權的集體談判協議的工作。

該法案的發起者呼籲議員在正式提出之前成為共同發起人。

儘管大麻改革的倡導者普遍歡迎威斯康辛州採取任何旨在結束對大麻相關犯罪的逮捕的措施，但有些人認為，非刑事化還不夠。 參議院少數黨領袖梅麗莎·阿加德等民主黨人正在推動全面合法化，並敦促公眾向代表施壓，要求就該問題舉行聽證會。

威斯康辛州是該地區的異類，伊利諾伊州、密西根州和明尼蘇達州等鄰近州已經將大麻合法化。 儘管如此，保守傾向的立法機構甚至抵制漸進式改革。 然而，州稅務部最近發布的財政估計表明，大麻合法化可能會產生重大的經濟影響，每年產生約 170 億美元的稅收。

儘管該法案的命運仍不確定，但倡議者和立法者將繼續推動明智的大麻政策，以反映人們對大麻態度的變化。