美國太空總署的露西太空船發現了雙小行星系統

美國太空總署的露西號太空船最近完成了對其第一個小行星目標的飛越，並有了一個驚人的發現——這顆名為丁基內什的小行星實際上是一個雙星系統，由一顆較大的主小行星和一個圍繞它運行的較小的“月亮”組成。 露西拍攝的影像揭示了這一獨特特徵，令參與任務的科學家們感到驚訝。

丁基什星系中的主小行星估計寬約半英里，而其衛星寬約 0.15 英里。 這項意外發現進一步加劇了露西任務的興奮感，該任務旨在探索特洛伊群，即與木星位於同一路徑上的兩組小行星。

美國宇航局行星科學家托馬斯·斯塔特勒說：“特洛伊木馬是我們尚未近距離觀察到的最後一批天體。” “露西將第一次這樣做。”

該任務以著名的「露西」骨架命名，這是人類進化中的突破性發現。 同樣，美國太空總署希望研究這些行星化石將為我們太陽系的起源提供有價值的見解。

儘管露西與丁基什相遇的主要目的是測試太空船的小行星追蹤系統，但對圖像的初步分析表明，研究這顆雙星小行星可以揭示類似大小的小行星如何遷移到更接近地球的情況。 這些知識對於評估我們星球的潛在威脅至關重要。

雖然丁基內什是露西任務中的一個意外補充，但太空船將繼續其雄心勃勃的太空之旅。 在與另一顆主帶小行星和其他太陽環會合後，露西將於 2027 年到達特洛伊群，隨後於 2033 年訪問木星尾隨的小行星群。

透過解開這些遙遠天體的奧秘，露西的任務將有助於我們了解太陽系的歷史和我們在其中的位置。 每顆小行星都蘊藏著寶貴的訊息，可以幫助科學家拼湊出我們宇宙起源的故事。

常見問題解答：

Q：露西飛越丁基許揭示了什麼？

答：飛越表示丁基什是一個雙小行星系統，由一顆較大的主小行星和一顆較小的衛星組成。

Q：什麼是木馬群？

答：特洛伊群是兩組小行星，位於與木星相同的路徑上。

Q：為什麼這次任務被命名為露西？

答：該任務以著名的「露西」骨架命名，它徹底改變了科學家對人類演化的理解。

Q：研究木馬群的目的為何？

答：研究特洛伊群將為了解太陽系的歷史和形成提供寶貴的見解。