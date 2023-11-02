新的 NASA+ 串流服務即將推出：展望太空探索的未來

NASA 即將推出一項名為 NASA+ 的突破性串流服務，該服務有望改變我們體驗太空探索的方式。 NASA+ 將於 8 月 XNUMX 日推出，將成為 Roku、Apple TV、Fire TV 和網路等主要串流媒體平台上的免費平台。 與其他串流媒體服務不同，NASA+ 不需要任何訂閱費，且無廣告。

雖然有關內容的具體細節仍處於保密狀態，但美國宇航局表示，他們適合家庭的節目將透過現場報導和原創影片系列「讓您融入我們的任務」。 NASA 數位業務的擴張建立在 NASA TV（NASA 現有廣播網絡）的成功之上。

NASA+ 的出現是為了滿足太空和科學領域對引人入勝的教育內容日益增長的需求。 透過提供全面的串流媒體服務，美國太空總署旨在讓大眾更容易進行太空探索。 透過這個平台，觀眾將有機會更深入地了解 NASA 的各種任務，並獲得前所未有的幕後花絮和專家採訪。

常見問題解答：

Q：NASA+ 會在全球範圍內提供嗎？

答：是的，NASA+ 將在全球範圍內提供。 用戶可以從任何有網路連線的地方存取串流媒體服務。

Q：NASA+ 會提供即時串流嗎？

答：是的，NASA+ 將提供正在進行的任務和事件的現場報導。 觀眾可以即時體驗太空探索的快感。

Q：我可以在智慧型手機上觀看 NASA+ 嗎？

答：是的，NASA+ 將在 iOS 和 Android 應用程式上提供，讓觀眾直接在智慧型手機上串流內容。

在太空探索不斷激發我們集體想像力的世界中，NASA+ 作為一項開創性舉措而應運而生，旨在將宇宙奇觀帶入我們的家中。 當我們熱切地等待它的正式發佈時，NASA+ 承諾將我們帶到科學的前沿並激勵子孫後代。