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《真人快打 1》中艾爾馬克的洩露圖片引發了關於角色設計的討論

By曼波布雷西亞

12 年 2023 月 XNUMX 日
《真人快打 1》中艾爾馬克的洩露圖片引發了關於角色設計的討論

即將推出的遊戲《真人快打 1》中的艾爾馬克形像被洩露，引起了粉絲的轟動，一些人對角色設計選擇提出了質疑。 雖然許多人熱切地等待最終預告片的發布，但粉絲們已經註意到遊戲中的角色出現了露趾鞋或赤腳的趨勢。 巴拉卡、卡塔納、李梅和尼塔拉都曾被看到露出腳趾。

洩露的艾爾馬克形象展示了這位心靈傳動戰士的完整形態，比之前展示的更多地展現了他的外貌。 雖然粉絲們普遍認可他的著裝，但也有一些人對他佈滿皺紋、木乃伊般的皮膚表示擔憂。 希望有替代服裝或裝備可以掩蓋他。

粉絲們反复提出的一個問題是，為什麼《真人快打 1》中這麼多角色的腳趾都暴露在外。 社交媒體上的一些評論者開玩笑地表示，NetherRealm 的某個人可能有戀足癖。 其他人想知道這種明顯的戀足癖背後是否有更深層次的含義，例如對劉康對武術迷戀的評論。

值得注意的是，《街頭霸王 6》也因其對腳的描繪而受到批評，這讓一些人猜測這可能是格鬥遊戲中更廣泛的趨勢。 當粉絲們焦急地等待《真人快打 1》的發佈時，角色設計是否會有任何改變，或者戀足癖的猜測是否會得到解決，還有待觀察。

來源：
——布萊恩娜·里維斯。 “《真人快打 1》：洩露的圖片展示了艾爾馬克的完整形態。” 德克塞托。 (2023-09-11)。

By 曼波布雷西亞

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