新文章：Xbox 對《決勝時刻：現代戰爭 III》的促銷活動

今天，Xbox 用戶看到了一則醒目的廣告，鼓勵他們購買熱門遊戲系列的最新遊戲《決勝時刻：現代戰爭 III》。 打開控制台時出現的啟動畫面引起了遊戲玩家的不同反應。

雖然一些 Xbox 粉絲表達了他們對新活動的興奮並熱切地接受了廣告，但其他人則不那麼熱情。 「這太愚蠢了。 我不玩《決勝時刻》； 我從來沒有買過《決勝時刻》。 我不應該打開我的 Xbox，而我看到的第一件事就是遊戲的附加內容，或任何與此相關的東西，」一位不滿的用戶發洩道。

與另一款備受期待的遊戲《Starfield》的類似促銷活動進行了比較，該遊戲在 XNUMX 月推出時接受了短暫的閃屏處理。 人們對此類廣告做法未來潛在的侵擾性表示擔憂。

「我認為，如果這是一個活動或第一方發布，這沒什麼大不了的，但我可以理解為什麼人們不喜歡它，」另一位用戶表示同情。

IGN 聯繫 Xbox 尋求評論，但截至撰寫本文時尚未收到回應。

除了啟動畫面外，Xbox 還提供可下載的動態背景，其中包括《決勝時刻》系列中深受喜愛的角色普萊斯隊長。

Xbox 對《決勝時刻：現代戰爭 III》的促銷活動是在微軟最近以 69 億美元的驚人價格收購動視暴雪之後進行的。 雖然 PlayStation 的《決勝時刻》行銷協議將延長至 2024 年，但 Xbox 的新所有權並沒有阻止他們積極推動其皇冠上的寶石收購。

《決勝時刻：現代戰爭 III》將分階段發布，預訂客戶將於 2 月 10 日搶先體驗活動。 遊戲將延續《現代戰爭 II》的故事情節，並引入開放式戰鬥任務等新元素，並於 XNUMX 月 XNUMX 日推出多人遊戲。

常見問題解答：

Q：什麼是《決勝時刻：現代戰爭 III》？

答：《決勝時刻：現代戰爭 III》是一款非常受歡迎的電玩遊戲，也是《決勝時刻》系列的最新作品。

Q：《決勝時刻：現代戰爭 III》可以在 Xbox 上玩嗎？

答：是的，《決勝時刻：現代戰爭 III》可在 Xbox 以及其他平台上使用。

Q：什麼是閃屏？

答：啟動畫面是啟動電腦或控制台應用程式時顯示的影像或廣告。

Q：《決勝時刻：現代戰爭 III》什麼時候發布？

答：戰役於 2 年 2022 月 10 日開始搶先體驗，多人遊戲於 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日開放。

Q：微軟以多少錢收購了動視暴雪？

答：微軟以 69 億美元收購了動視暴雪。

資料來源：IGN (https://www.ign.com)