了解 Windows 動態更新：增強作業系統設定和恢復

微軟最近在 10 月推出了 Windows 11 和 Windows 11 的周二修補程式更新。 雖然這個消息可能並不令人意外，但它不僅僅是定期更新。 這家科技巨頭也推出了新的動態更新，以增強 Windows 23 2H22 的安裝文件，這也適用於版本 2HXNUMX。 本次更新旨在提高核心系統檔案級別，確保無縫體驗。

此外，使用者會很高興知道 Windows 復原環境 (WinRE) 的動態更新也已發布。 具體來說，此更新針對 Windows 11 版本 21H2。 儘管版本 21H2 由於支援結束而不再收到修補程式星期二，但 Microsoft 將繼續為 WinRE 提供動態更新。 這在出現任何功能更新失敗時至關重要，因為改進的 WinRE 有助於復原流程。

那麼，動態更新到底是什麼呢？ 根據微軟在一篇關於 Windows 10 動態更新的技術社群部落格文章中的解釋，這些更新由各種元件組成，在安裝和復原過程中具有多種用途。

動態更新包括：

1. 安裝程式更新：這些更新著重於功能更新期間使用的安裝程式二進位檔案和檔案的修復。

2. 安全性作業系統更新：更新「安全性作業系統」元件，負責更新 Windows 復原環境 (WinRE)。

3. 服務堆疊更新：進行必要的修復以解決任何服務堆疊問題，確保功能更新過程順利進行。

4. 最新累積更新：安裝最新累積品質更新。

5. 驅動程式更新：來自製造商的專門針對動態更新的最新驅動程式。

除了上述更新之外，動態更新還保留語言包 (LP) 和按需功能 (FOD) 內容。 這可確保使用者在更新完成後擁有可用的所有必要元件。

您可以在 Microsoft 更新目錄網站上找到最新更新 KB5033288。 不過，請放心，更新應該會自動安裝，無需手動幹預。

總而言之，微軟最近針對 Windows 10 和 Windows 11 的動態更新不僅增強了整體設定過程，而且還為出現任何功能更新失敗時的復原提供了安全網。 這些更新涉及各種關鍵組件，確保流暢可靠的作業系統體驗。

常見問題

Q：Windows 中的動態更新是什麼？

答：動態更新是一組更新，可在任何功能更新失敗時改善作業系統設定流程和復原。 這些更新包括安裝檔案的修復、對 Windows 復原環境 (WinRE) 的更新、服務堆疊修復、最新累積品質更新的安裝以及最新驅動程式。

Q：我需要手動安裝最新的動態更新嗎？

答：不需要，動態更新應該會自動安裝。 但是，如果您想手動安裝它，您可以在 Microsoft 更新目錄網站上找到最新更新，例如 KB5033288。

Q：更新過程中語言包和功能會發生什麼變化？

答：更新期間會保留語言包 (LP) 和按需功能 (FOD) 內容。 這可確保使用者在更新完成後可以使用這些基本元件。

Q：我可以接收不支援的 Windows 版本的動態更新嗎？

答：雖然不受支援的版本可能不再收到修補程式星期二或定期更新，但 Microsoft 仍可能為 Windows 復原環境 (WinRE) 等關鍵元件提供動態更新，以確保復原功能。