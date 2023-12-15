新攻擊利用 Windows 和 Linux 電腦中的安全漏洞

一種新發現的名為 LogoFAIL 的攻擊使數百種 Windows 和 Linux 電腦型號面臨高風險安全漏洞。 此攻擊允許惡意韌體在啟動序列的早期執行，使得使用目前的防禦機制來偵測或刪除感染變得極為困難。 LogoFAIL 之所以脫穎而出，是因為它易於執行，且易受影響的模型範圍廣泛，包括消費級和企業級設備。

Binarly（專門識別和保護易受攻擊的韌體的公司）的研究人員最近在倫敦舉行的黑帽安全會議上推出了 LogoFAIL。 他們發現 LogoFAIL 利用了統一可擴展韌體介面 (UEFI) 中存在的關鍵漏洞，該介面負責啟動運行 Windows 或 Linux 的現代設備。 這些漏洞多年來一直未被注意到，並且可以透過特製的徽標圖像來利用。

一旦攻擊成功，它就可以完全控制目標設備的記憶體和磁碟，即使是在最敏感的啟動階段，即 DXE（驅動程式執行環境）。 這允許在主作業系統開始運行之前執行惡意程式碼並傳遞第二階段有效負載。

LogoFAIL 可以透過瀏覽器或媒體播放器漏洞遠端執行，攻擊者用惡意圖像取代合法徽標圖像。 或者，如果設備被短暫解鎖，攻擊者可以物理替換圖像檔案。

受影響的各方現在正在發佈公告，披露哪些產品容易受到攻擊並提供安全修補程式。 然而，由於這種攻擊廣泛影響 x64 和 ARM CPU 生態系統，包括主要 UEFI 供應商和設備製造商，因此潛在威脅仍然很大。

對於用戶來說，使用最新的安全性修補程式更新其係統並對任何可疑活動或未經授權的存取嘗試保持警惕至關重要。 透過採取主動措施，個人和組織可以最大限度地降低成為 LogoFAIL 和類似攻擊受害者的風險。