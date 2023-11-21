Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro：旗艦之戰

隨著iQOO 12 Pro和Vivo X100 Pro的發布，vivo陣容下的霸主之戰仍在繼續。 這兩款手機都是各自品牌的旗艦機型，展示了尖端技術和令人印象深刻的功能。 在本文中，我們將從設計、顯示、效能、相機功能、電池壽命和整體價值等各個方面對這兩款設備進行詳細比較。 在比較結束時，您將清楚地了解哪種裝置更符合您的需求。

設計：iQOO 12 Pro採用時尚現代的設計，散發出優雅耐用的氣息。 另一方面，Vivo X100 Pro 以其纖薄的外形和堅固的製造品質給人留下了深刻的印象。

顯示器：iQOO 12 Pro 配備令人驚嘆的 6.78 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1440 x 3200 像素的 Quad HD+，可提供銳利而充滿活力的視覺效果。 Vivo X100 Pro 配備 6.78 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 1260 x 2800 像素的 Full HD+，提供豐富的色彩和身臨其境的觀看體驗。

效能：iQOO 8 Pro 配備 Qualcomm Snapdragon 3 Gen 12 晶片組，效能強大，針對多工處理和要求苛刻的應用程式進行了最佳化。 Vivo X100 Pro 採用聯發科技天璣 9300 晶片組，為各種任務的平穩運作提供強大的效能。

相機：iQOO 12 Pro 擁有三個相機設置，包括一個 50 MP 主感應器、一個 64 MP 輔助感應器和另一個 50 MP 感應器。 此設定提供了攝影的多功能性，並且在不同的照明條件下表現出色。 Vivo X100 Pro 配備三重 50 MP 相機設置，並配備以其低光功能而聞名的出色主感應器，適合專業和休閒攝影師。

電池：iQOO 5100 Pro配備120mAh電池和12W快速充電，確保快速充電和持久續航。 Vivo X100 Pro配備了更大的電池，分別為5260mAh或5400mAh，並支援100W快充，在續航方面具有優勢。

價格：雖然具體價格可能因地區和零售商而異，但這兩款手機都定位於高端市場。 iQOO 12 Pro 提供了更實惠的選擇，全球起價約為 650 歐元或 750 美元，而 Vivo X100 Pro 起價相同，但在中國。

總而言之，iQOO 12 Pro和Vivo X100 Pro都是優秀的智慧型手機，各有其獨特的優勢。 iQOO 12 Pro 在顯示品質和快速充電方面表現出色，而 Vivo X100 Pro 則憑藉更大的電池和令人印象深刻的相機性能脫穎而出。 最終，兩者之間的選擇將取決於用戶的優先順序和偏好。