蘋果將​​於週二推出其最新智能手機 iPhone 15。 分析師預測，新車型將進行各種升級，但某些版本的價格也會上漲。 除了 iPhone 15 之外，蘋果預計還將推出新版本的 Apple Watch 和 AirPods。

據報導，iPhone 15 將配備改進的攝像頭和 USB-C 充電端口。 雖然標準版 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的價格將保持不變，但高端機型 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的價格預計將大幅上漲。 iPhone 15 Pro 的價格可能上漲最多 100 美元，使其總價達到 1,099 美元，而 iPhone 15 Pro Max 可能會上漲最多 200 美元，達到 1,299 美元。

iPhone 15 的高價版本將提供更大的存儲空間、更長的電池壽命、更快的數據傳輸速度和鈦金屬框架。 蘋果希望推動消費者選擇這些更昂貴的選擇。 Pro 型號還將在新的 A17 Bionic 芯片組處理器上運行。

所有版本的 iPhone 15 都將配備 USB-C 充電端口，為喜歡非 Apple 充電器的消費者提供靈活性。 另一個新功能是動態島，這是顯示屏頂部的一個部分，可提供警報或進度更新。

蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克表示，iPhone 已成為人們生活中不可或缺的一部分，因為它存儲健康和銀行數據等重要信息，並用於支付。 儘管如此，蘋果公司的 iPhone 銷量仍面臨長期低迷，從最近的財報中可以看出，iPhone 收入較上年同期下降了 2.4%。

iPhone 15 的發布將於美國東部時間週二下午 1 點發布，您可以在 Apple 網站上在線查看。 新iPhone預計將於22月XNUMX日左右上市。

來源：

——彭博社

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