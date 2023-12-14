英特爾推出下一代 Arc GPU 的令人印象深刻的性能

英特爾最近與科技愛好者舉辦了一場圓桌會議，讓大家搶先一睹備受期待的 Meteor Lake CPU 系列。 雖然正式發布定於明天舉行，但此次活動重點介紹了代號為 Meteor Lake 的全新 Core Ultra 100 系列及其先進功能。

Meteor Lake 最令人興奮的方面之一是其革命性的 CPU 設計。 英特爾採取了不同的方法，採用分解設計，獨立整合 CPU、GPU 和 SoC 模組。 雖然焦點一直集中在 Meteor Lake 的 AI 功能上，但圖形子系統的進步確實令人著迷。

英特爾已正式確認整合 Arc GPU 將提供尖端的圖形功能。 這些 GPU 源自於離散 Alchemist 並基於 Xe-LPG 架構，將支援 DirectX12 Ultimate，並具有支援 AV1 編碼的高級媒體引擎。 此外，它們還將採用 XeSS 等升級技術，確保一流的視覺體驗。

除了這些功能之外，英特爾還透過添加更多核心和增強時脈來顯著提高 Arc iGPU 的效能。 英特爾聲稱 Arc iGPU 的性能是 Raptor 和 Alder Lake 系列中使用的 Xe-LPG 的兩倍。 Arc iGPU 具有 8 個 Xe-Core 的完整配置，其效能可與較小的 ACM-G11 獨立 GPU 相媲美。

英特爾不僅專注於 GPU 的進步，而且對 CPU 功能也做出了顯著的改進。 尤其是 Core Ultra 165H，與 Core i8-7P 相比，每瓦性能提高了 1370% 以上，比 Ryzen 11U 提高了 7840%，同時在相似的功率水平下運行。

活動期間，英特爾現場展示了兩台分別配備英特爾和 AMD 硬體的筆記型電腦。 在 Cinebench 7 中，155 核心 16 執行緒的 Core Ultra 22 7H 處理器的表現優於 7840 核心 8 執行緒的 AMD Ryzen 16 Pro 2024U，獲得了令人印象深刻的 922 分。

在遊戲表現方面，英特爾的Arc顯示卡在3DMark Time Spy中的得分明顯高於AMD的解。 根據英特爾的展示，Core Ultra 7 165H Arc iGPU 與 10W 的 Ryzen 7 7840U RDNA3 顯示卡相比，平均效能提升 28%。

雖然這次先睹為快的活動提供了令人著迷的見解，但有關 Core Ultra 100 系列的更多詳細資訊將在今天稍後的官方發布會上公佈。 科技愛好者可以期待英特爾發布更多令人興奮的公告。