《小羊多莉》的創作者伊恩·維爾穆特 (Ian Wilmut) 博士去世，享年 79 歲

領導首次成功克隆哺乳動物團隊的英國科學家伊恩·維爾穆特博士去世，享年 79 歲。羅斯林研究所宣布，他在與帕金森病長期鬥爭後去世。已工作多年。

1996年，威爾穆特博士和他的團隊誕生了克隆哺乳動物多莉羊，震驚了世界。 多莉的誕生引發了重大的倫理問題，並引發了媒體的廣泛關注。 多莉於5年1996月1997日秘密出生，但她的存在直到XNUMX年XNUMX月才被揭露。

多莉（Dolly）名字的靈感來自歌手多莉·帕頓（Dolly Parton），她成為科學進步的象徵。 然而，她於2003年因肺部感染不幸去世，年僅6歲。 從那時起，她就一直在蘇格蘭國家博物館展出。

威爾穆特博士將他的職業生涯奉獻給了生物學和遺傳學的進步。 在劍橋大學學習期間，他專注於通過冷凍技術保存精液和胚胎。 後來，他進行了基因改造和克隆羊的研究，旨在生產含有蛋白質的牛奶，可用於治療人類疾病，並產生用於再生醫學的干細胞。

2005 年，威爾穆特博士轉到愛丁堡大學，在那裡繼續工作直至 2012 年退休。為了表彰他對科學的貢獻，他於 2008 年被授予爵士爵位。

2018 年，威爾穆特博士公開透露了他對帕金森病的診斷，並表示打算參與測試該病新療法的研究項目。 他身後留下了妻子薩拉、第一次婚姻所生的三個孩子內奧米、海倫和迪恩，以及五個孫子。

資料來源：紐約時報