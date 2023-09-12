西村彗星的發現：罕見的天體事件

一顆新發現的綠色彗星西村目前正在掠過地球，這是四個多世紀以來首次可見。 這顆彗星由日本業餘天文學家西村秀夫於11月XNUMX日發現，並以他的名字命名。 西村使用佳能數碼相機和長焦鏡頭拍攝了彗星的圖像，使天文學家能夠研究這個迷人的天體。

彗星是太陽系形成過程中留下的碎片的殘餘物。 通常情況下，彗星遠離太陽並保持凍結狀態，因此無法觀測到。 然而，偶爾彗星會靠近太陽。 當太陽的熱量蒸發了冰冷的物質時，彗星內的污垢和塵埃變得自由，形成了從地球上可以看到的彗尾。

西村的發現在自動望遠鏡時代尤其值得注意。 由於自動化系統的效率，像西村這樣的業餘天文學家在做出新發現時面臨著越來越大的困難。 然而，西村的堅持和奉獻得到了回報，他在太空中的任何自動化系統發現彗星之前就發現了它。

如果您有興趣觀看西村彗星，目前只能從北半球看到它。 要一睹風采，請在日出前醒來，眺望東方地平線。 觀看彗星的最佳時間是周二早上，此時它距離地球最近。 17月XNUMX日之後，它將最接近太陽，然後從南半球就可以看到它。 找到獅子座並使用雙筒望遠鏡或小型望遠鏡以獲得更好的視野。

西村彗星為天文愛好者提供了一個難得的機會來目睹每隔幾個世紀才會發生一次的天體事件。 利用這種獨特的體驗來觀察宇宙的美麗和神秘。

來源：

- 美國國家公共電台

–美國宇航局