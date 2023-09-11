PUBG Mobile 更新 2.8：令人興奮的變化和增強正在等待

PUBG Mobile 的最新版本 2.8 將為遊戲體驗帶來一些令人興奮的變化和增強。 從改進的槍支到引入新的近戰武器，此更新有望為世界各地的玩家帶來戰場的樂趣。

此次更新的主要特點之一是對某些槍支和附件的檢修。 Famas 獲得了全新的 3D 模型和改進的統計數據，使其成為專門作為空投物品提供的強大武器。 同時，AUG將不再是空投武器，需要玩家在地圖上搜索它。 這些變化為玩家提供了 AUG 和 M416 之間有趣的選擇。

隆重推出匕首，這是一種可在所有地圖上使用的新近戰武器。 裝備它可以解鎖新的抓握動作和攻擊動畫，以及主題模式中的特殊福利。 匕首對 PvE 敵人（包括在 Metro Royale 模式中遇到的敵人）造成更高傷害。

ACE32 的粉絲會很高興知道他們使用這款槍械的體驗在更新中得到了改善。 減少了水平後坐力，完善了射擊動畫，帶來更流暢、更穩定的射擊體驗。

戰術火藥工具附件首次亮相，為戰鬥策略增添了更多深度。 使用火藥的螺栓現在會在撞擊時造成延遲爆炸，為玩家提供創造性消滅敵人的機會。

溝通在 PUBG Mobile 中至關重要，此次更新引入了智能語音標記功能。 啟用後，系統會口頭宣布標記位置的名稱，從而增強團隊協調。 位置信息也會在聊天中以短信形式發送，確保小隊成員之間的無縫溝通。

在定制方面，玩家現在可以選擇在比賽期間顯示或隱藏觀看同伴。 此選項允許玩家根據自己的喜好定制體驗，無論是集中戰鬥還是互動交流。

憑藉所有這些令人興奮的變化，PUBG Mobile 更新 2.8 為戰場帶來了新鮮的刺激和創新功能。 從改進的槍械到匕首和戰術火藥工具的引入，玩家可以期待身臨其境且引人入勝的遊戲體驗。 因此，請更新遊戲，深入了解新功能，並在 PUBG Mobile 的世界中展開充滿動感的冒險。

來源：

– Sportskeeda 新聞上的“PUBG Mobile 更新 2.8 補丁說明：空投 AUG 和 Famas 改造”