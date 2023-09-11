傳聞中的 Grand Theft Auto VI 文件大小和遊戲長度令人擔憂

備受期待的 Grand Theft Auto VI 發布讓粉絲們熱切等待 Rockstar Games 的任何消息或更新。 雖然遊戲仍在開發中，但由於缺乏信息，粉絲們的謠言和猜測不斷。

最近引起關注的一則傳聞是，GTA VI 將擁有 750GB 的海量文件，遊戲時長約為 400 小時。 這引起了玩家的擔憂，特別是那些受到控制台存儲空間限制的玩家。

傳聞中的文件大小對 PC 和遊戲機玩家來說都是一個重大問題。 以PS5為例，其內置825GB SSD硬盤，但在為系統文件預留空間後，玩家只剩下667GB。 傳聞中的 GTA VI 文件大小超過了這個數字 80GB 以上。 雖然 Xbox Series X 的存儲容量稍大，為 1TB，但情況仍然緊張，尤其是配備 512GB SSD 硬盤的 Series S 機型。

為了克服這一潛在的存儲問題，玩家需要為 PS5 購買額外的 SSD 內部存儲，或為 Xbox Series X|S 購買 SSD 擴展卡。

雖然這些謠言引起了玩家的關注，但在得到證實之前，必須持保留態度。 Grand Theft Auto VI 似乎不太可能需要如此大量的存儲空間。 儘管如此，它凸顯了玩家可能面臨的文件大小不斷增加和存儲選項有限的潛在挑戰。

當粉絲們等待《俠盜獵車手 VI》的發佈時，顯然存儲容量將成為許多玩家的考慮因素。 無論謠言是否屬實，我們都希望開發者能夠找到優化文件大小的方法，而不影響遊戲的質量或長度。

來源：

– GTA 6 新聞（推特）