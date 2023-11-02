研究人員表示，ChatGPT 即將通過圖靈測試，但仍有不足

人工智慧語言模型 ChatGPT 因其能夠進行聽起來非常人類化的對話而受到廣泛關注。 然而，加州大學聖地牙哥分校的兩位研究人員確定，雖然 ChatGPT 接近通過圖靈測試，但它最終還是未能通過。

在一項題為「GPT-4 通過圖靈測試嗎？」的研究中卡梅倫瓊斯(Cameron Jones) 和本傑明伯根(Benjamin Bergen) 在arXiv 預印本伺服器上發表了一篇論文，研究了ChatGPT 在生成對話方面的性能，這些對話可能會欺騙參與者，讓他們認為自己正在與人類對話。 他們進行了“遊戲”，參與者與人類或 GPT 模型互動，並被要求確定他們正在與哪個模型進行交流。

結果顯示，GPT-4 成功欺騙參與者的機率為 41%，而先前的版本 GPT-3.5 的欺騙率僅為 5% 至 14%。 有趣的是，人類參與者僅在 63% 的試驗中成功地讓其他人相信他們的人性。

Jones 和 Bergen 得出的結論是，ChatGPT 沒有通過圖靈測試，這表明它在產生與人類反應無法區分的輸出方面仍然存在局限性。 然而，他們強調圖靈測試作為評估機器對話有效性和理解人類適應人工智慧設備策略的框架的持續相關性。

研究人員也強調了人工智慧模型令人信服地模仿人類的潛在後果。 人工智慧模型的欺騙成功率為 41%，可能會產生重大的社會和經濟影響，特別是在使用者不太意識到自己可能正在與機器互動的情況下。

此外，該研究還確定了參與者在確定他們是與人類還是機器互動時考慮的因素。 正式、非正式、冗長、語法、標點符號和聽起來很籠統的回答在識別人工智慧生成的對話中都發揮著重要作用。

隨著像 ChatGPT 這樣的人工智慧模型不斷發展並變得更加流暢，研究人員強調需要追蹤其發展並製定策略來減少欺騙。

常見問題

什麼是圖靈測試？

圖靈測驗由數學家艾倫·圖靈提出，是衡量機器表現出與人類無法區分的智慧行為的能力的指標。

研究人員如何評估 ChatGPT 的性能？

研究人員進行了“遊戲”，參與者與人類或 ChatGPT 進行互動，並且必須確定他們正在與哪一個進行對話。

ChatGPT 欺騙參與者的成功率是多少？

ChatGPT (GPT-4) 成功欺騙了參與者的率為 41%，而先前的版本 GPT-3.5 的欺騙率達到了 5% 到 14%。

人工智慧模型模仿人類的潛在後果是什麼？

如果人工智慧模型令人信服地模仿人類，它可能會產生廣泛的社會和經濟後果，可能導致欺騙和人機互動的模糊。

參與者在辨識人工智慧產生的對話時考慮了哪些因素？

參與者關注正式、非正式、冗長、語法、標點符號和聽起來通用的反應等因素，以確定他們是在與人類還是機器進行交流。

（來源：arXiv）