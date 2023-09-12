谷歌因搜索引擎主導地位面臨反壟斷審判

隨著聯邦監管機構試圖瓦解谷歌的互聯網帝國，谷歌將在一場具有里程碑意義的美國反壟斷審判中受到挑戰。 在接下來的10 週內，聯邦律師和州總檢察長將提供證據，證明谷歌以對其有利的方式操縱市場，將其搜索引擎設置為各種地方和設備的默認選擇，從而違反了《謝爾曼法案》。 此次審判將確定谷歌是否違法，如果違法，應採取哪些措施來遏制這家科技巨頭。

該訴訟是司法部近三年前提起的，指控谷歌利用其互聯網搜索主導地位來獲得針對競爭對手的不公平優勢。 政府聲稱，谷歌每年支付數十億美元，成為 iPhone 等設備以及 Safari 和 Firefox 等網絡瀏覽器上的默認搜索引擎。 此外，監管機構認為，谷歌要求其搜索引擎與其智能手機安卓軟件捆綁在一起，從而非法操縱市場。

谷歌辯稱，它面臨著激烈的競爭，並以微軟的 Bing 等搜索引擎以及亞馬遜和 Yelp 等網站為例。 該公司將其成功歸功於其搜索引擎的不斷改進，並強調人們選擇使用谷歌是因為它的可靠性和性能。

審判結果可能對谷歌產生重大影響。 可能的後果包括終止向公司付費讓谷歌成為默認搜索引擎的做法，或者谷歌因捲入法律糾紛而失去焦點。 1998 年針對微軟的類似反壟斷案件導致該公司難以適應新興技術，這使得谷歌得以崛起。

除了目前的審判外，谷歌還面臨與其廣告技術相關的反壟斷案件。 政府聲稱谷歌壟斷了關鍵的數字廣告技術，並建議谷歌可能不得不出售部分廣告技術業務，以解決反競爭行為的擔憂。

資料來源：司法部、歐盟監管機構。