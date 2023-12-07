哥吉拉減一：好萊塢動作片成功的教訓

令人驚訝的是，日本製作的怪獸電影《哥吉拉減一》席捲了美國票房，事實證明它在評論界和商業上都取得了勝利。 該片的預算為 15 萬美元，製作成本不大，其返璞歸真的方式和對角色發展的重​​視引起了觀眾的共鳴，這與近年來一直在苦苦掙扎的臃腫超級英雄系列形成鮮明對比。

由日本資深電影製作人山崎貴執導的《哥吉拉減一》在美國上映，首映週末票房收入高達 11 萬美元。 雖然這看起來不像是一個轟動的數字，但它是一部帶有字幕的電影這一事實使其成功值得注意。 該片的預算已經增加了一倍多，光是日本一地的全球總預算就達到了 23 萬美元。 它在英國和愛爾蘭的發行尚未完成。

《哥吉拉減一》與其他怪獸電影的不同之處在於它能夠在動作和角色發展之間取得完美的平衡。 評論家和觀眾都對這部電影給予了好評，在爛番茄上的評分分別為96%和98%。 《每日野獸》將其描述為“幾乎是粉絲想要的一切”，強調了它解決人類和泰坦問題的能力。

該片講述了敷島浩一的故事，他是一名神風特攻隊飛行員，他在第二次世界大戰期間拒絕自殺，而是將飛機降落在一座修理飛機的島上。 當哥吉拉攻擊島嶼時，光一發現自己陷入了恐懼之中，導致幾乎所有人都死亡。 隨著時間的推移，哥吉拉重新出現，對日本大陸造成了嚴重破壞，光一背負著愧疚的重擔，必須面對自己的缺點。

好萊塢可以從《哥吉拉減一》的成功中學到的是，觀眾渴望娛樂而不是複雜的敘事。 這部電影的導演山崎刻意簡化了情節，重點放在主角的情感旅程，而不是華而不實的怪物戰鬥。 這種方式引起了厭倦了複雜故事情節、更喜歡更直接、更身臨其境的觀看體驗的觀眾的共鳴。

當好萊塢努力複製漫威和 DC 等系列電影的成功之際，電影製片人必須明白觀眾想要的是娛樂，而不是不知所措。 《哥吉拉減一》的成功提醒我們，龐大的預算和過多的動作場面並不能保證成功。 透過回歸故事敘述和角色發展的基礎，好萊塢有機會再次吸引觀眾。

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