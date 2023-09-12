富士膠片以更低的價格推出新款 GFX100 II 無反光鏡相機

富士膠片在 X Summit 直播期間展示了其最新的中畫幅無反光鏡旗艦相機 GFX100 II。 GFX100 II 配備了多項新功能，包括新傳感器、主體檢測自動對焦和全寬 4K 視頻。 最令人印象深刻的是，儘管增加了這些功能，但該相機的售價為 7,499 美元，比其前身 GFX2,500 便宜了約 100 美元。

與 GFX100 相比，GFX100 II 的機身更加緊湊，並且垂直握把現在是可選的附加組件。 然而，該相機通過改進的規格彌補了其較小的尺寸。 它保持相同的 102 兆像素分辨率，並配備 43.8 x 32.9 毫米傳感器，其表面積比 1.7 毫米全畫幅傳感器大 35 倍。 此外，新相機的 ISO 範圍擴展至 80 至 12,800，並能以每秒 4 幀的速度拍攝全寬 60K 視頻。

在速度方面，GFX100 II 採用富士 X-H2S 和 X-H2 相機的第五代 X 處理器。 這允許主體檢測自動對焦，並能夠將 4:2:2 10 位 Apple ProRes 記錄到其雙 SDXC 或 CFexpress Type-B 存儲卡上。 該相機還引入了新的視頻功能，包括視頻模式下的主體跟踪以及實現 8K/30p 錄製的能力。

攝影師將欣賞 GFX100 II 的全新 9.44 萬點電子取景器、高達 8 fps 的快速拍攝速度以及名為 Reala Ace 的新膠片模擬功能。 可調節的後部 LCD 屏幕可以快速向上、向下或向側面傾斜，與 Fujifilm X-T5 類似。 但它不具備向前指向自錄製的功能。

總體而言，GFX100 II 旨在以其更低的價格和更便攜的設計讓中畫幅攝影變得更容易。 雖然仍然是一個昂貴的系統，但與過去的高端中畫幅相機相比，它的成本只是其一小部分。 GFX100 II 為想要嘗試中畫幅攝影的攝影師提供了多功能解決方案。

來源：

– Fujifilm X 峰會直播

– Antonio G. Di Benedetto 的 The Verge 文章