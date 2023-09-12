《堡壘之夜》與《我的英雄學院》之間激動人心的合作

《堡壘之夜》粉絲和《我的英雄學院》愛好者有理由歡欣鼓舞，因為最新的合作將深受喜愛的《我的英雄學院》角色帶入了《堡壘之夜》的世界。 在新預告片中，這款流行的大逃殺遊戲透露，轟濤、霧島榮次郎和蘆戶美奈已在《堡壘之夜》物品商店中首次亮相。

來自UA 高中的角色，包括擁有令人印象深刻的冰火力量的Shoto Todoroki、擁有硬化皮膚的Eijiro Kirishima 以及擁有酸基能力的Mina Ashido，在《堡壘之夜》 v26.10 更新中回歸執行另一項訓練任務。 玩家可以開始遊戲內的任務來賺取 XP，並進一步沉浸在這種令人興奮的跨界體驗中。

《堡壘之夜》與《我的英雄學院》的合作展示了 Epic Games 將各個粉絲群體的熱門角色引入遊戲的持續努力。 此次合作不僅為遊戲增添了新角色，還引入了獨特的故事情節和新的挑戰供玩家探索。

此次合作為《我的英雄學院》的粉絲提供了一個在不同的遊戲環境中與他們最喜歡的角色互動的機會，同時《堡壘之夜》玩家也將了解《我的英雄學院》的豐富世界。 兩個粉絲群可以齊聚一堂，享受這場跨界賽事的興奮和刺激。

隨著《堡壘之夜》和《我的英雄學院》之間合作的展開，粉絲們可以在即將到來的更新中期待更多驚喜、任務和獎勵。 請繼續關注更多詳細信息，並加入冒險，因為這些標誌性角色將在《堡壘之夜》的世界中聯手。

來源：

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定義：

– Fortnite：Epic Games 開發的一款流行的大逃殺視頻遊戲，玩家們互相戰鬥以成為最後的生存者。

– 我的英雄學院：由堀越晃平創作的熱門漫畫和動畫系列，背景設定在一個個人擁有被稱為“怪癖”的超人能力的世界中。 故事講述了一個沒有怪癖的小男孩綠谷出久立志成為英雄的故事。