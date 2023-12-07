關於 Fortnite Winterfest 2023 的新細節浮出水面

關於備受期待的 2023 年《要塞英雄》冬季盛會的各種新資訊已經出現。 雖然 Epic Games 尚未確認官方日期，但來自信譽良好的消息來源的洩密和線索已經開始揭示一些令人興奮的細節。

據 Fortnite 洩密者 ShiinaBR 稱，Winterfest 預計將於 12 月中旬開始。 根據以往的規律，13月XNUMX日很可能是節日的開始日期。 這與去年 XNUMX 月 XNUMX 日開始的冬季節一致。

玩家還可以透過查看《要塞英雄》物品商店搶先了解即將舉行的活動。 冬季節物品，例如 Doggo 和 Reina 皮膚、假日火腿鎬和派對喜愛表情，將在活動期間可供購買。

一項引人注目的洩漏表明，2023 年《要塞英雄》冬季節將在第 5 章第 1 季地圖中引入一個全新的興趣點 (POI)。 雖然有關 POI 的具體細節尚未公開，但這項添加必將為遊戲帶來新鮮的刺激。

然而，一個令人失望的消息是，今年可能不會有冬季節小屋。 ShiinaBR 證實標誌性小屋不會在 2023 年冬季節回歸。

就活動持續時間而言，Winterfest 預計將在 Epic Games 28.10 月全公司假期結束後與《堡壘之夜》更新 2023 一起結束。 根據去年的日程安排，2 年 Fortnite Winterfest 很可能將於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日結束。

隨著期待的不斷升溫，玩家們熱切地等待Epic Games 官方確認2023 年《堡壘之夜》冬季節的日期和更多細節。在此之前，粉絲們只能猜測並為這款熱門大逃殺遊戲中的節日主題盛宴做好準備。

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