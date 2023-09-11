黑客通過 Messenger 網絡釣魚攻擊瞄準 Facebook 企業帳戶

Guardio Labs 最近的一份報告顯示，黑客一直在利用龐大的虛假和受感染的 Facebook 帳戶網絡對 Facebook 企業帳戶發起網絡釣魚攻擊。 攻擊者發送數百萬條 Messenger 網絡釣魚消息，假裝侵犯版權或請求提供更多信息，試圖欺騙目標。

網絡釣魚郵件包含 RAR/ZIP 存檔，如果下載並執行該存檔，則會從 GitHub 存儲庫獲取惡意軟件植入程序。 該植入程序用 Python 編寫，旨在逃避檢測並竊取受害者瀏覽器中的敏感數據。 該惡意軟件收集 cookie 和登錄數據，然後通過 Telegram 或 Discord bot API 發送給攻擊者。

一旦信息被盜，攻擊者就會擦除受害者設備上的所有 cookie，將受害者從帳戶中註銷，從而給他們足夠的時間通過更改密碼來劫持受感染的帳戶。 這個過程可能需要一段時間，因為社交媒體公司可能對被劫持帳戶的報告反應緩慢，從而使威脅行為者能夠進行欺詐活動。

該活動的規模令人擔憂，每週發送約 100,000 條網絡釣魚消息。 這些消息主要針對北美、歐洲、澳大利亞、日本和東南亞的 Facebook 用戶。 Guardio Labs 估計，大約 7% 的 Facebook 企業帳戶已成為攻擊目標，其中 0.4% 下載了惡意存檔。 被劫持帳戶的數量尚不清楚，但可能數量很大。

Guardio Labs 根據在惡意軟件中發現的證據，將這次活動歸因於越南黑客。 使用在越南流行的“Coc Coc”網絡瀏覽器以及惡意軟件中的越南語字符串表明了威脅行為者的來源。 越南威脅組織此前針對 Facebook 發起了大規模活動，通過在 Telegram 或暗網上轉售被盜帳戶來獲利。

對於 Facebook 用戶，尤其是擁有企業帳戶的用戶來說，對網絡釣魚企圖保持警惕非常重要。 他們在打開郵件或下載附件時應謹慎，確保它們來自合法來源。 此外，啟用多重身份驗證並定期更新密碼可以幫助防止未經授權的帳戶訪問。

來源：

– Guardio Labs 報告（URL 已刪除）

– Facebook 關於 NodeStealer 活動的公告（URL 已刪除）

– Guardio Labs 關於越南威脅行為者的報告（URL 已刪除）