新突破：利用廢水發電的大腸桿菌

瑞士洛桑聯邦理工學院 (EPFL) 的科學家在廢水管理領域取得了突破性的發現。 他們成功地改造了大腸桿菌（一種常見於生物體下腸道的桿狀細菌），利用廢水發電。

洛桑聯邦理工學院的研究人員為這種細菌配備了發電所需的遺傳機制。 在測試中，改造後的大腸桿菌的表現甚至比其他已知在接觸廢水時能夠發電的生物體還要好。

由於其易於操縱的遺傳結構，大腸桿菌長期以來一直是微生物研究人員的最愛。 它已成為各種研究和工業項目的重要工具。 現在，這種多功能生物體似乎有潛力解決廢水管理挑戰。

通常，廢水管理需要大量能源來處理有機廢物。 然而，借助生物工程大腸桿菌，洛桑聯邦理工學院的研究人員已經實現了兩個目標：同時處理有機廢物和發電。

這一突破有可能徹底改變廢水管理領域。 通過利用大腸桿菌的力量，我們不僅可以解決有機廢物處理問題，還可以在此過程中產生寶貴的電力。 這可能對可持續能源生產和環境保護產生重大影響。

需要進一步的研究和開發來優化生物工程大腸桿菌的性能並擴大該技術的實際應用。 然而，這一成就標誌著在尋找廢水管理創新和可持續解決方案方面向前邁出了重要一步。

來源：

– 洛桑聯邦理工學院 (EPFL)

– ScienceDaily（一般細菌信息）