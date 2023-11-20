裝甲核心 6 Mod 推出令人興奮的合作遊戲

《裝甲核心 6：盧比肯之火》已經是一款令人印象深刻的遊戲，但想像一下駕駛巨型機甲與好友並肩作戰的興奮吧。 好吧，感謝模組製作者 LukeYui，這個夢想即將成為現實。 LukeYui 之前曾為《Elden Ring》和《隻狼：影逝二度》帶來了合作功能，現在他正在開發一款能夠在《裝甲核心 6》中實現合作遊戲的模組。

在 LukeYui 最近發布的影片中，遊戲「攻擊觀察點」任務的片段展示了令人興奮的兩人合作體驗。 然而，模組製作者更進一步，表示最終版本將允許最多六名玩家加入行動，其中包括一名主持人和五名嘉賓。 這意味著你和你的朋友將能夠一起向敵人發射一連串飛彈。

該模組還將引入關卡縮放功能，允許主機根據玩家數量調整難度。 所有任務都可以合作進行，並且您的隊伍將在任務之間堅持下去。 這意味著無需不斷地重新連接，從而使合作體驗變得無縫且愉快。

雖然 Armored Core 6 合作模組沒有具體的發布日期，但一旦準備就緒，您就可以在 LukeYui 的 NexusMods 頁面上找到它。 同時，您也可以查看 LukeYui 之前為《Elden Ring》和《隻狼》製作的合作模組。

《裝甲核心 6：盧比孔河之火》因其出色的動作和令人印象深刻的機甲運用而受到好評。 然而，隨著合作遊戲玩法的加入，遊戲有望變得更加刺激和引人入勝。 因此，召集你的朋友，強化你的機甲，準備好在《裝甲核心 6》的世界中展開激烈的戰鬥吧。

常見問題解答：

Q：誰在開發 Armored Core 6 合作模式？

答：該模組由 LukeYui 開發，LukeYui 因在《Elden Ring》和《隻狼：影逝二度》等其他 Fromsoft 遊戲中實現合作功能而聞名。

Q：有多少玩家可以玩合作模式？

答：該模組最多支援六名玩家，其中一名主持人和五名嘉賓。

Q：MOD 會提供等級縮放功能嗎？

A：是的，將會實現等級縮放，讓主持人可以根據玩家數量調整難度。

Q：哪裡可以找到《裝甲核心 6》合作模式？

答：該模組完成後將在 LukeYui 的 NexusMods 頁面上提供。