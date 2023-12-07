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阿達馬·特拉奧雷 (Adama Traore) 球員時刻 SBC：解鎖 EA FC 24 中的終極卡牌

By曼波布雷西亞

十二月7，2023
阿達馬·特拉奧雷 (Adama Traore) 球員時刻 SBC：解鎖 EA FC 24 中的終極卡牌

摘要：Adama Traore 球員時刻 SBC 現已在 EA FC 24 中推出，讓玩家有機會為其終極球隊獲得一張特殊卡。 本文提供如何完成 SBC 的指南，並權衡了投資該卡的價值。

在 EA FC 24 中完成 Adama Traore 球員時刻 SBC 輕而易舉，只需完成兩個簡單的任務。 對於第一項任務，您需要至少 1 名來自西班牙的球員、1 名狀態良好的球員、球隊評分至少為 83 以及球隊總共 11 名球員。 第二項任務要求至少有 1 名來自英超聯賽的球員，球隊評分至少為 86，並且球隊中有 11 名球員。

為了估計該 SBC 的可能成本，必須考慮所需的飼料。 目前，從市場上購買所有必要的卡片大約需要 120,000 萬個金幣。 但是，如果您現有的 Ultimate Team 系列中已經有合適的卡牌，則可以大幅降低此成本。 此外，參加其他 EA FC 24 模式（例如 Squad Battles 和 Division Rivals）可以為 SBC 提供更多素材。

完成後，您將解鎖一張 87 級 RWB 卡，該卡具有令人難以置信的多功能性，能夠在 ST、RM 和 RW 等各種位置上發揮作用。 它的突出特點是其驚人的 95 步速，使其成為 Ultimate Team 中最快的物品之一。 此外，該卡還具有快步玩法+，這在當前版本中具有重要意義。 考慮到所有因素，阿達瑪·特拉奧雷球員時刻卡無疑值得您投入金幣購買。

總而言之，Adama Traore Player Moments SBC 為玩家提供了一個獨特的機會，透過一張高度通用且快速的卡片來增強他們的 Ultimate Team。 該 SBC 的任務數量最少，條件也很容易實現，無論是初學者還是經驗豐富的 FIFA 玩家都可以輕鬆上手。 因此，如果您想在您的球隊中添加統治級球員，那麼在 EA FC 24 中完成阿達瑪·特拉奧雷球員時刻 SBC 是值得的。

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By 曼波布雷西亞