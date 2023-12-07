摘要：FIFA 球員現在有機會在EA FC 24 中為他們的終極球隊獲得一張特殊的阿達瑪·特拉奧雷球員時刻卡。本文探討了球員球隊建設挑戰的要求和估計成本，並強調了解鎖這張多功能卡的價值。

EA FC 24 中的阿達馬·特拉奧雷球員時刻小隊建設挑戰賽有兩個簡單的任務，初學者和老手都可以完成。 第一項任務要求球隊中至少包括一名來自西班牙的球員和一名狀態良好的球員，球隊評分最低為83。第二項任務要求球隊至少包括一名來自英超的球員，球隊評分最低為86 XNUMX.

為了估算完成此挑戰的成本，玩家可以查看所需玩家的當前市場價格。 透過從市場上購買所有必要的卡，可以花費約 120,000 個硬幣來完成 SBC。 不過，玩家還可以選擇使用現有 Ultimate Team 收藏中的卡牌，或透過參加 EA FC 24 中的小隊戰鬥和分區對手等模式來賺取更多素材。

完成 Adama Traore 球員時刻 SBC 是非常值得的，因為玩家將解鎖一張 87 級 RWB 卡，該卡也可以用作 ST、RM 或 RW。 這張卡提供了極大的位置靈活性以及令人印象深刻的統計數據，包括 95 步速，使其成為 Ultimate Team 中最快的物品之一。 此外，該卡還具有“快速步驟”遊戲風格+，這在當前元數據中非常有效。 考慮到這些屬性，該卡的價值超過了獲得它所需的投資。

我們鼓勵玩家利用這個機會將阿達瑪·特拉奧雷球員時刻卡添加到他們的終極球隊中。 它不僅提供了各種職位的多功能性，而且還以其卓越的屬性提供了競爭優勢。 不要錯過這個在 EA FC 24 中強化團隊的機會。

在網路故事中閱讀更多內容： 在 EA FC 24 中獲得阿達瑪·特拉奧雷球員時刻卡的新機會