三星 Galaxy Watch 6 Classic 和 Galaxy Book3 Pro 筆記型電腦：最新優惠和折扣

三星粉絲們很高興，因為新款三星 Galaxy Watch 6 Classic 和 2023 年 Galaxy Book3 Pro 筆記型電腦有一些令人興奮的優惠。 無論您是在市場上購買時尚的智慧手錶還是功能強大的筆記型電腦，這些優惠都值得考慮。

三星 Galaxy Watch 6 經典優惠：

Best Buy 目前提供三星 Galaxy Watch 6 Classic，349.99 毫米尺寸的售價僅為 43 美元，379.99 毫米型號的售價為 47 美元。 這些全新版本的零售價通常分別為 400 美元和 430 美元，因此您將節省 50 美元。 這些交易也標誌著亞馬遜新的歷史低價。 Galaxy Watch 6 Classic 採用不銹鋼材質，賦予其更傳統的時計氛圍，同時仍提供現代智慧手錶的所有智慧功能。

三星 Galaxy Book3 Pro 筆記型電腦優惠：

如果您需要一台功能強大的筆記型電腦，亞馬遜目前正在銷售 2023 年 16 吋三星 Galaxy Book3 Pro，運費為 1,149.99 美元。 這比 300 美元的正常價格大幅折扣 1,450 美元，使其成為現有的最低價格。 Galaxy Book3 Pro 的專業版提供更長的電池續航力、令人驚嘆的 16:10 AMOLED WQXGA+ 顯示器和高解析度 1080p 網路攝影機。 這款筆記型電腦配備 120Hz 16:10 AMOLED 顯示器、Intel Core i5-1340P 處理器、16GB RAM 和 512GB 內部存儲，非常適合工作和娛樂。

三星 Galaxy Tab S9/+ 促銷：

此外，新款 Samsung Galaxy Tab S9/+ Android 平板電腦還提供令人興奮的優惠。 亞馬遜目前正在進行一項促銷活動，其中包括高達 75 美元的亞馬遜積分。 例如，您可以以 11 美元的運費購買具有 9GB 儲存空間的 128 吋 Galaxy Tab S757.26，並附贈 50 美元的亞馬遜積分。 同樣，12.4 吋 Galaxy Tab S9+ 提供 256GB 和 512GB 配置，附帶 75 美元的亞馬遜抵用金。 這些平板電腦提供高效能功能，是生產力和多媒體任務的絕佳選擇。

常見問題解答：

– 我可以將 Samsung Galaxy Watch 6 Classic 與 iPhone 一起使用嗎？ 是的，這款手錶相容於 Android 和 iOS 裝置。

– 三星 Galaxy Book3 Pro 筆記型電腦配備觸控螢幕嗎？ 是的，它具有觸控螢幕顯示器。

– Samsung Galaxy Tab S9/+ 平板電腦是否與手寫筆相容？ 是的，它們與 S Pen 手寫筆相容。

這些優惠是有時間限制的，因此請務必在它們過期之前利用它們。 無論您是在尋找新款智慧手錶、功能強大的筆記型電腦還是高效能平板電腦，三星都能為您提供這些超值優惠。

來源：百思買、亞馬遜。