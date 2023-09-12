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iPhone 15 Pro Max 預計售價更高

By加布里埃爾博塔

12 年 2023 月 XNUMX 日
iPhone 15 Pro Max 預計售價更高

蘋果將​​於今天的一場活動中推出新一代 iPhone，包括旗艦產品 iPhone 15 Pro Max。 報告顯示，與之前的型號相比，新的 Pro 變體的價格將會更高。

然而，對於那些想要購買當前型號 iPhone 14 Pro Max 的人來說，有一些好消息。 在今晚的活動之前，英國亞馬遜已將深空黑色 128GB iPhone 14 Pro Max 的價格降至 999 英鎊，比原價折扣 17%。 對於那些希望從舊型號升級的人來說，這個折扣可能很重要。

雖然當前型號可能會節省一些費用，但 iPhone 15 Pro Max 的功能還是值得考慮的。 據傳言，這款新旗艦設備預計將配備 USB-C 連接、更快的 35W 充電以及重新設計的邊框和更薄的邊框。 不過，與 iPhone 14 Pro Max 相比，這些升級的成本可能更高。

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定義：
– iPhone 15 Pro Max：蘋果即將推出的旗艦智能手機，預計將在一次活動中亮相。
– iPhone 14 Pro Max：蘋果當前的旗艦智能手機。
– Pro 型號：指 iPhone 系列中的高端型號。
– USB-C 連接：一種可實現更快數據傳輸和充電速度的連接器。
– 35W充電：指設備的充電能力，功率為35瓦。
– 鈦框架：一種可用於 iPhone 15 Pro Max 框架的材料，可提供額外的耐用性。
– 更薄的邊框：指的是縮小 iPhone 屏幕周圍邊框的尺寸，從而獲得更大的顯示區域。

來源：
– 未提供 URL。

By 加布里埃爾博塔

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