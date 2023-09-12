古惑狼之戰第 2 季：新地圖、模式、英雄和戰鬥通行證

《Crash Team Rumble》第 2 季現已推出，遊戲中新增了令人興奮的新內容。 玩家可以期待新地圖、新模式、新英雄和全新的戰鬥通行證。 最新的更新為這款遊戲帶來了全新的面貌，為《古惑狼》粉絲提供了新的遊戲方式和無盡的樂趣。

第二季的一大亮點是派對模式的引入。 這款 2 人合作混音遊戲讓玩家可以在激烈的比賽中休息一下，放鬆身心。 它由 4 輪不同的迷你游戲組成，每一輪都有自己的挑戰。 團隊合作至關重要，因為玩家需要共同努力完成任務並收集時鐘以增加剩餘時間。 掌握每一波派對模式甚至可能會解鎖一個秘密的 Boss 波，讓古惑狼老手的技能受到終極考驗。

派對模式回合具有不同類型的遊戲玩法。 在《速度跑》中，玩家在速度墊上比賽，同時避開保險槓和硝基板條箱等危險。 庫克是什麼？ 要求玩家收集特定的原料並將其添加到在地圖上移動的罐子中。 Get Lit 挑戰玩家在時間耗盡之前使用蠟燭點燃塔周圍散落的燈籠。 在《Dig It》中，玩家尋找埋藏的骨頭，並將它們重新組裝在中心，以發現完整的骨架。 最後，將於第二季晚些時候發布的“氣球彈跳”任務要求玩家跳過氣球來得分。

此外，第二季還引入了一位名為 Ripto 的新英雄。 這個角色來自《小龍斯派羅》宇宙，揮舞著權杖並擁有致命而強大的法術。 里普託的能力包括發射火球、召喚閃電和製造海嘯。 熟練的玩家可以結合這些能力來釋放毀滅性的連擊。 Ripto 將在本賽季晚些時候推出。

為了補充新的遊戲功能，第二季提供了兩張新地圖：Waste Deep 和 Jazz Junction。 《Waste Deep》將玩家帶到充滿 Cortex 實驗的危險下水道，而《Jazz Junction》則是一張充滿活力的夜間地圖，充滿爵士樂氛圍。 每張地圖都有其獨特的挑戰和驚喜。

最後，第 2 季推出了 100 級戰鬥通行證，讓玩家有機會解鎖新皮膚、化妝品、音樂等。 戰鬥通行證可以通過《古惑狼之戰》豪華版獲得或單獨購買。

《古惑狼之戰》第二季現已上線，為遊戲帶來了豐富的精彩內容。 無論您是喜歡激烈競爭還是喜歡合作遊戲，此更新都能滿足每位《古惑狼》愛好者的需求。 不要錯過行動！

來源：

– [來源1：原創文章]

– [來源 2：遊戲趨勢]