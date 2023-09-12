Pokémon Go：猴子也會發光！

概要：

在《Pokémon Go》中，玩家有機會在野外遇到豬猴神奇寶貝 Mankey。 令人興奮的消息是，Mankey 也可以閃閃發光！ 這意味著玩家有機會捕捉到這款神奇寶貝的閃亮版本，它的顏色與普通神奇寶貝不同。 與 Mankey 一樣，它的進化體 Primeape 也可以閃閃發光。

隨著可能引入 Annihilape（神奇寶貝猩紅和紫羅蘭中 Mankey 和 Primeape 的最終進化），建議開始收集 Mankey 糖果以期待這種進化。 《Pokémon Go》中 Paldean 神奇寶貝的早期發布表明，Annihilape 可能很快就會加入名單。

根據 The Silph Road 的研究，Pokémon Go 中 Mankey 的閃亮率約為五百分之一。 然而，Mankey 沒有“永久增強”，這意味著它不是一個稀有的生成體，並且沒有增強的閃亮率。 吸引更多閃亮的神奇寶貝是基於隨機機會，因為閃亮的神奇寶貝捕獲率由開發商 Niantic 確定，並且通常僅在特殊活動或突襲期間才會提高。

要跟踪可用的閃亮神奇寶貝，玩家可以參考 LeekDuck 的列表，該列表提供了所有現有閃亮神奇寶貝的視覺指南。

有關 Pokémon Go 的更多提示和指南，Polygon 提供了豐富的資源來增強您的遊戲體驗。

定義：

- 閃亮神奇寶貝：具有不同顏色的神奇寶貝比普通神奇寶貝更稀有。

– 糖果：Pokémon Go 中的一種資源，可以通過捕獲特定物種的 Pokémon 來收集，並用於進化或增強 Pokémon。

來源：

– Silph Road（通過 Wayback Machine）

– 韭菜鴨

– 多邊形