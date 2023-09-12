城市生活

揭開新技術和人工智能的力量

最新消息

Pokémon Go：猴子也會發光！

By羅伯特·安德魯

12 年 2023 月 XNUMX 日
Pokémon Go：猴子也會發光！

概要：

在《Pokémon Go》中，玩家有機會在野外遇到豬猴神奇寶貝 Mankey。 令人興奮的消息是，Mankey 也可以閃閃發光！ 這意味著玩家有機會捕捉到這款神奇寶貝的閃亮版本，它的顏色與普通神奇寶貝不同。 與 Mankey 一樣，它的進化體 Primeape 也可以閃閃發光。

隨著可能引入 Annihilape（神奇寶貝猩紅和紫羅蘭中 Mankey 和 Primeape 的最終進化），建議開始收集 Mankey 糖果以期待這種進化。 《Pokémon Go》中 Paldean 神奇寶貝的早期發布表明，Annihilape 可能很快就會加入名單。

根據 The Silph Road 的研究，Pokémon Go 中 Mankey 的閃亮率約為五百分之一。 然而，Mankey 沒有“永久增強”，這意味著它不是一個稀有的生成體，並且沒有增強的閃亮率。 吸引更多閃亮的神奇寶貝是基於隨機機會，因為閃亮的神奇寶貝捕獲率由開發商 Niantic 確定，並且通常僅在特殊活動或突襲期間才會提高。

要跟踪可用的閃亮神奇寶貝，玩家可以參考 LeekDuck 的列表，該列表提供了所有現有閃亮神奇寶貝的視覺指南。

有關 Pokémon Go 的更多提示和指南，Polygon 提供了豐富的資源來增強您的遊戲體驗。

定義：
- 閃亮神奇寶貝：具有不同顏色的神奇寶貝比普通神奇寶貝更稀有。
– 糖果：Pokémon Go 中的一種資源，可以通過捕獲特定物種的 Pokémon 來收集，並用於進化或增強 Pokémon。

來源：
– Silph Road（通過 Wayback Machine）
– 韭菜鴨
– 多邊形

By 羅伯特·安德魯

相關帖子

最新消息

The Wordle 評論：分析益智 Wordle 819

16 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞
最新消息

407 億年前，古代細菌首次在陸地上定居

16 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫羅普盧
最新消息

Sonos Beam（第 2 代）和三星 HW-S60B Soundbar 的比較

16 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫羅普盧

你錯過了

科學

尋找先進文明的科技標誌

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞 0 個評論
科學

脊柱幹細胞的發現為腫瘤擴散提供了線索

17 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃爾博塔 0 個評論
科學

美國宇航局的朱諾號任務捕捉到了木星及其火山衛星木衛一的令人驚嘆的照片

17 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫羅普盧 0 個評論
科學

阿拉伯聯合酋長國航天局將目光投向小行星帶

17 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞 0 個評論