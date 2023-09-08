粉絲可以通過 Twitch 免費訪問《使命召喚：現代戰爭 3》測試版

熱門遊戲《使命召喚》系列的粉絲們可以享受到一場盛宴，因為他們現在可以免費訪問備受期待的遊戲《使命召喚：現代戰爭 III》的測試版。 該測試版將分兩個週末進行，玩家可以體驗即將推出的遊戲並提供有價值的反饋。

測試版的第一個週末將於 6 月 10 日至 12 日對 PlayStation 粉絲開放。第二個週末將於 16 月 50,000 日至 XNUMX 月 XNUMX 日向 PlayStation、Xbox 和 PC 上的所有玩家開放。預購遊戲將保證獲得測試版，但Twitch 上還有一個特殊贈品，有機會贏得XNUMX 個測試版代碼之一。

要參與贈品活動，粉絲需要在 Twitch 上觀看至少 60 分鐘的《戰地世界大賽》直播。 他們還需要將他們的平台和 Twitch 帳戶與動視暴雪關聯起來。 除了測試代碼之外，觀眾還將有機會贏得其他獎勵，例如 XP 提升、徽章和武器皮膚。

《使命召喚：現代戰爭 III》將於 10 月 5 日在 Xbox Series X/S、PlayStation XNUMX 和 PC 上發布。 該遊戲是《現代戰爭 II》的直接續作，延續了普萊斯船長和他的團隊的故事，同時引入了新的遊戲玩法。

粉絲們熱切等待《使命召喚》系列新作的發布。 通過測試版儘早嘗試遊戲，玩家可以體驗遊戲並提供有價值的反饋，以幫助塑造最終產品。

來源：

– 使命召喚 Twitter 帳戶 – CharlieIntel